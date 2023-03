Medias tintas. Hay fútbol, pero el problema no está solucionado del todo. Tras varios días de incertidumbre y la probabilidad de una nueva suspensión, la tercera fecha de la fase 1 de LigaPro sí se jugará.

Aunque si bien la jornada se reanuda, hay un tema que sigue en el aire: los derechos de transmisión del campeonato ecuatoriano.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, reveló el jueves 16 de marzo que tras 11 meses de negociaciones, los abogados de Disney (empresa que posee los derechos de retransmisión del fútbol local, a través de su cadena Star Plus) tienen finiquitado un acuerdo que esperan cerrar con la firma de un contrato con la cablera estatal CNT.

¿Cuál es el acuerdo? Que CNT acoja, además del campeonato nacional, toda la parrilla deportiva de Star Plus. Las partes estaban de acuerdo y solo hacía falta la firma del Ralph Suástegui, gerente general de la empresa estatal. Sin embargo, este “recibió una llamada de un alto funcionario del Gobierno diciéndole que no firmara por orden del presidente de la República”, afirmó Loor.

El hecho habría sorprendido a Suástegui, porque anteriormente el presidente Guillermo Lasso le manifestó que era prioridad cerrar con Disney. “Esperamos que hoy (jueves 16 de marzo) se defina. Si se va Disney de Ecuador, es una locura y un perjuicio gravísimo a la estabilidad del fútbol ecuatoriano”, acotó el presidente de la LigaPro. Este inconveniente habría sido la causa principal para que el fin de semana pasado no haya rodado el balón en el país.

El que CNT se haya salido de la negociación provocó que Star Plus decidiera no transmitir los cotejos. Entonces el efecto fue en dominó, pues si los partidos se jugaban y Goltv no los transmitía, Directv (otras de las cableras poseedoras de los derechos de retransmisión) habría podido demandar a Goltv por incumplimiento de contrato.

Como resultado, LigaPro se vio en la obligación de cancelar la fecha, pues no le conviene que Goltv, que ya arrastra una deuda de entre cinco y seis meses con los clubes ecuatorianos desde la pandemia, pague una millonaria multa.

Hoy se siente una ‘calma’ engañosa. Vuelve el fútbol, pero con el pendiente aún por resolver.

Esteban Paz y Fabián Serrano, presidente de Liga de Quito y directivo de Gualaceo respectivamente, hablaron con EXPRESO sobre las deudas a sus equipos y la posición institucional para con Goltv. Hay más dudas que certezas.

“Nos deben entre cinco y seis meses (por concepto de derechos de televisión), estamos así desde la época de la pandemia”, afirmó Paz. Y agregó: “No creo que los clubes ecuatorianos dependemos de Goltv. Ellos son una importante fuente de ingresos de todos los equipos… Si analizamos el presente comparado con los ingresos del pasado, son sustancialmente mejores”.

Por su parte, Serrano fue enfático: “Nos están adeudando algunos meses, vamos a ver si (el problema) se soluciona, pero no existe una definición al respecto. En todo caso, nos han dicho que nos van a cancelar, pero no nos han dado ningún plazo”.