LigaPro publicó el fixture de la serie B

La LigaPro dio a conocer este miércoles 28 de febrero el calendario de la Serie B del fútbol ecuatoriano, que dará inicio el próximo 13 de marzo.

A diferencia de la Serie A, que comenzará dos semanas antes, los equipos de la segunda división tendrán un tiempo adicional para prepararse antes del inicio de la temporada.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, confirmó que la Serie B se mantendrá sin cambios significativos para este año, con la participación de diez equipos y sin descensos. Los equipos descendidos, Gualaceo y Guayaquil City, ocuparán los lugares de Macará e Imbabura, quienes ascendieron a la Primera División.

El formato de competencia consistirá en cuatro ruedas, donde todos los equipos se enfrentarán entre sí en un total de 36 partidos. Los dos primeros clasificados en la tabla acumulada al final de la temporada asegurarán su ascenso a la Serie A en 2025.

Aunque no haya descensos directos, los equipos que finalicen en las dos últimas posiciones de la tabla deberán pagar una multa del 20 % de sus ingresos anuales recibidos por la LigaPro. Este monto será redistribuido entre los primeros ocho equipos de la tabla, incentivando así un rendimiento competitivo.

Además, el Ascenso Nacional mantendrá sus dos cupos para la Serie B, lo que significa que a partir de 2025 el torneo contará con 12 equipos, que actualmente cuenta con 10 clubes.

Este es el fixture de la primera fecha: Cuniburo vs. Leones del Norte, San Antonio vs. Gualaceo, Independiente Juniors vs. Vargas Torres, 9 de Octubre vs. Manta, Chacaritas vs. Guayaquil City.

