La tercera fecha de la LigaPro tuvo un hecho llamativo. Dos de los ocho escenarios que acogieron los partidos de la jornada lucieron casi vacíos.

Al duelo entre Guayaquil City y Mushuc Runa, jugado en el estadio Christian Benítez, solo acudieron 36 personas, según reveló el informe de LigaPro. Situación similar ocurrió en el Jocay de Manta, donde apenas 70 almas vivieron el cotejo entre Delfín y Libertad.

Muchos dirán, ‘son equipos que no tienen hinchas’, pero si se compara con la primera fecha, el City y Delfín acogieron en su casa entre cuatro y ocho veces más, con asistencias de 171 y 600 asistentes, respectivamente.

“Me sorprende más por Delfín. Manta tiene muchas personas y aunque no llenan su estadio, siempre se ve más público”, afirmó Andrés Mendoza, hincha torero. Agregó que del Guayaquil City no se “sorprende”, porque “es algo común en el Chucho, no es como cuando juega Barcelona o Emelec que lo llenan”.

Por su parte, los equipos del Astillero tampoco han sobresalido en asistencia en el inicio de LigaPro. Emelec, que cuenta con espacio para 40 mil personas en el estadio George Capwell, apenas copó el 50 por ciento de su capacidad en las jornadas que hizo de local.

“En lo personal fui contra Libertad (fecha 1) y Técnico Universitario (fecha 3), pero es cierto que hace falta para llenar el Capwell”, acotó Josué Carriel hincha azul, quien cree que el motivo se debe a “las lluvias y la inseguridad… vengo todos los fines de semana al estadio, y estoy acostumbrado, pero las personas prefieren quedarse viendo el juego en casa; yo, en cambio, quiero venir a gritar y alentar, me desestresa”.

En la vereda amarilla, el Ídolo respondió en el estadio Banco Guayaquil ante Independiente del Valle, congregando a más de 6.000 aficionados en Chillo Jijón, aún así, el escenario apenas superó la mitad de su aforo con 6.706 asistentes.

“Barcelona siempre te arrastra gente, pero también hay muchos noveleros que solo van cuando el equipo está bien. Los horarios tampoco ayudan, contra Mushuc Runa espero que vayan más público, lo del otro día con Delfín (fecha 2) no puede pasar otra vez”, mencionó Silas Piza, aficionado torero. Ese día, Barcelona acogió a 3.335 personas en el estadio Monumental Banco Pichincha.