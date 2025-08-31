LigaPro Kids suma salud preventiva al fútbol formativo en Guayaquil

Con exámenes médicos gratuitos y transporte seguro, el torneo reunió a miles de niños y jóvenes

Más de 20 mil asistentes celebraron el inicio de LigaPro Kids, la cuna del fútbol ecuatoriano.

El fútbol infanto-juvenil volvió a tener protagonismo en Guayaquil con la inauguración de la segunda edición del torneo municipal LigaPro Kids, que se disputó este sábado 2 de agosto en el estadio Christian “Chucho” Benítez del Parque Samanes. Miles de familias acompañaron a los pequeños jugadores en una jornada que unió deporte, prevención y comunidad.

Chequeos gratuitos para los jugadores

En esta edición, el certamen incorporó un componente clave: la salud preventiva. Todos los participantes accedieron a chequeos médicos precompetitivos, que incluyeron pruebas cardiológicas, exámenes de fuerza, peso y talla. La iniciativa surgió por disposición del alcalde Aquiles Alvarez, quien ha insistido en que el deporte debe ser seguro y accesible.

El valor de estas revisiones ya se comprobó el año pasado, cuando se detectó una anomalía cardíaca en un jugador infantil. Gracias al diagnóstico a tiempo y al acompañamiento de la Fundación LigaPro, el menor pudo recibir tratamiento especializado y hoy sigue vinculado al deporte bajo monitoreo médico.

Voces y participación

“Hay chicos de escasos recursos que no pueden pagar un chequeo completo. Eso es lo que ofrece LigaPro Kids con el apoyo de la Alcaldía. Guayaquil es la madre del fútbol en Ecuador, como São Paulo o Río de Janeiro: donde respires, hay fútbol”, comentó Alex Medina, entrenador de Leones del cantón Otavalo.

Transporte y futuro

Además de la parte médica, la organización dispuso transporte gratuito mediante la tarjeta Guayaca Sport, con lo que más de 15.000 jóvenes accedieron al torneo.

Con estas acciones, LigaPro Kids 2025 se consolida como un referente nacional en deporte formativo y refuerza la proyección de Guayaquil como Capital Americana del Deporte 2026, con programas que fomentan inclusión, salud y desarrollo juvenil.

