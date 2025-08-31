Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Más de 20 mil asistentes celebraron el inicio de LigaPro Kids, la cuna del fútbol ecuatoriano.
Más de 20 mil asistentes celebraron el inicio de LigaPro Kids, la cuna del fútbol ecuatoriano.CORTESÍA

LigaPro Kids suma salud preventiva al fútbol formativo en Guayaquil

Con exámenes médicos gratuitos y transporte seguro, el torneo reunió a miles de niños y jóvenes

El fútbol infanto-juvenil volvió a tener protagonismo en Guayaquil con la inauguración de la segunda edición del torneo municipal LigaPro Kids, que se disputó este sábado 2 de agosto en el estadio Christian “Chucho” Benítez del Parque Samanes. Miles de familias acompañaron a los pequeños jugadores en una jornada que unió deporte, prevención y comunidad.

RELACIONADAS
WhatsApp Image 2025-07-04 at 18.14.02

Fútbol para cambiar vidas

Leer más

Chequeos gratuitos para los jugadores

En esta edición, el certamen incorporó un componente clave: la salud preventiva. Todos los participantes accedieron a chequeos médicos precompetitivos, que incluyeron pruebas cardiológicas, exámenes de fuerza, peso y talla. La iniciativa surgió por disposición del alcalde Aquiles Alvarez, quien ha insistido en que el deporte debe ser seguro y accesible.

El valor de estas revisiones ya se comprobó el año pasado, cuando se detectó una anomalía cardíaca en un jugador infantil. Gracias al diagnóstico a tiempo y al acompañamiento de la Fundación LigaPro, el menor pudo recibir tratamiento especializado y hoy sigue vinculado al deporte bajo monitoreo médico.

Voces y participación

“Hay chicos de escasos recursos que no pueden pagar un chequeo completo. Eso es lo que ofrece LigaPro Kids con el apoyo de la Alcaldía. Guayaquil es la madre del fútbol en Ecuador, como São Paulo o Río de Janeiro: donde respires, hay fútbol”, comentó Alex Medina, entrenador de Leones del cantón Otavalo.

RELACIONADAS

Transporte y futuro

Además de la parte médica, la organización dispuso transporte gratuito mediante la tarjeta Guayaca Sport, con lo que más de 15.000 jóvenes accedieron al torneo.

Con estas acciones, LigaPro Kids 2025 se consolida como un referente nacional en deporte formativo y refuerza la proyección de Guayaquil como Capital Americana del Deporte 2026, con programas que fomentan inclusión, salud y desarrollo juvenil.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Barcelona SC vs Universidad Católica EN VIVO: Canales y minuto a minuto de la LigaPro

  2. Curso de Comandos forma a 114 soldados élite en operaciones especiales

  3. LigaPro Kids suma salud preventiva al fútbol formativo en Guayaquil

  4. Caminata a la piedra Chilintosa fortalece la fe y la solidaridad en Latacunga

  5. Quito refuerza la seguridad escolar con el Plan Regreso Seguro a Clases 2025

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  2. Ley de Integridad Pública: Los pasantes invaden la corte | Por Roberto Aguilar

  3. La vida dentro del Benalcázar Mil, el primer rascacielos del Ecuador

  4. Derivaciones del IESS a clínicas privadas: sindicatos y cámaras exigen transparencia

  5. Asesinato de funcionario municipal: drama y reclamos en sepelio de familia baleada

Te recomendamos