LigaPro: Los hinchas están listos para la segunda final

Los hinchas de Liga se preparan para vivir en casa una nueva definición de un título con la fe en que los albos conseguirán su estrella 12 a nivel local. Entre ellos se encuentra Diego Escandón, quien cuando tenia 8 años inició su idilio con la U al ver la habilidad, talento y magia con la que Polo Carrera trataba a la pelota.

Una mañana de 1982 en las que se cumplían las recordadas tripletas en el estadio Atahualpa de Quito, el padre de Diego (del mismo nombre) lo llevó a ver un encuentro entre Liga de Quito y Barcelona.

Casi al finalizar los 90 minutos surgió el encantamiento en los ojos del quiteño. “Polo Carrera corría por la izquierda, el balón se le adelanta y lanza un taco hacia atrás y sorprendió a todos, esa jugada la vi y me enamoré de Liga”, confesó Escandón, de 47 años.

Aquella pirueta de uno de los íconos del balompié nacional no hizo más que consolidar el trabajo que Diego padre había iniciado a temprana edad, fomentando en su hijo mayor la pasión y amor por el cuadro azucena.

La afición de Diego fue creciendo pese a que su equipo entre 1975 y 1990 “no ganó nada”, como lo recuerda y rememoró nombres como los de los brasileños Janio Pinto y Alcides de Oliveira, el uruguayo Ernesto Berrueta o los ecuatorianos Ricardo Armendáriz, Fabián ‘El Chiche’ Cáceres o el argentino José Daniel ‘Rana’ Valencia, quienes fueron alimentando su amor por la U.

Los universitarios rompieron esa racha de 15 años sin conseguir el título nacional en 1990, curiosamente con un equipo dirigido por Polo Carrera. Escandón al fin tuvo su premio.

Diego Escandón tiene una réplica de la Copa Libertadores que ganaron los albos en 2008. Leonardo Velasco / para EXTRA

Entre las anécdotas vividas para respaldar a los albos, recordó que “con los compañeros del colegio nos fugamos para ir a ver al equipo en la Copa Libertadores de 1991 contra Deportes Concepción, de Chile. En ese tiempo se jugaba entre semana y al mediodía así que no quedaba otra que salirnos del colegio antes”, detalló entre risas.

Su afición a la U lo llevó a formar parte de las formativas de Liga de Quito, no sin antes pasar por El Nacional. “Con mi amigo Paúl Guevara (exjugador albo) nos llamaron primero allá, pero no fui porque no era hincha. Luego otro amigo Luis ‘Cocochito’ Escalante me llevó a Liga y allí me quedé”, relató. Después de ser ascendido al equipo de primera, no pudo hacer carrera profesional.

Para la final del domingo 17 de diciembre ante Independiente del Valle, Escandón llevará a su esposa, Pamela Córdoba, su hijo Diego Alessandro y su papá. Tiene previsto llevar una bandera y portar una de las cerca de 30 camisetas que forman parte de su colección. Llegará con energías para alentar al equipo, como aquella mañana de 1982 viendo jugar a Polo Carrera.

ENTRE EL ESTADIO Y LA CASA

Cerca de 200 integrantes de la Locura del Valle estarán en la Casa Blanca. API

La barra Locura del Valle estará presente con 200 de sus integrantes en la general sur alta del estadio Rodrigo Paz Delgado para respaldar a Independiente del Valle en la segunda final ante Liga de Quito.

Luis Umaquinga, quien es uno de los líderes del grupo, señaló que “nuestro punto de encuentro ha sido siempre el monumento a Rumiñahui en Sangolquí y desde allí saldremos a las 12:30 rumbo al estadio”.

El resto de las 1.200 entradas que solicitó la dirigencia rayada se repartirán entre familiares de los jugadores, auspiciantes y allegados al club negriazul.

Los seguidores de Independiente que no lograron acceder a los boletos para la segunda final tienen previsto seguir el partido desde sus hogares, y al igual que los integrantes de la Locura del Valle confían en que los rayados conseguirán un nuevo título y esperan festejarlo en las calles de Sangolquí.

