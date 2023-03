LigaPro, hinchas listos pero preocupados

El 10 de marzo era un viernes de fútbol y en la famosa tiendita frente al estadio Banco Pichincha, los hinchas de Barcelona se reunían para esperar el bus. Serían alrededor de 10 horas de viaje y estaban listos.

Conforme se acercaba la hora de salir, los aficionados no pudieron ‘despegar’, sino que más bien vieron salir a los jugadores en sus carros. Se iban a sus casas. Muchos no entendían qué estaba pasando; otros por mensajes se enteraron de que el partido ante Independiente del Valle no se iba a jugar por problemas económicos y contractuales entre las empresas que tienen los derechos de transmisión del balompié ecuatoriano (GolTV, Star Plus y CNT).

Este jueves 16 de marzo, a un día de que en teoría se reinicie el torneo en la fecha 3, los hinchas están con dudas. No saben si viajar o no hacer planes hasta esperar que los árbitros, que no dicen nada, decidan pitar este fin de semana.

EXPRESO conversó con fanáticos de Barcelona, Mushuc Runa y Orense, quienes ahora tienen temor ante lo que pueda pasar en la jornada.

Raúl Montoya Espín, hincha de Barcelona, el fin de semana pasado tenía todo planeado para viajar hasta Sangolquí para ver al Ídolo ante Independiente. Dice que fue el jugador Janner Corozo, del Ídolo, quien le dijo que no había partido.

“Fue algo muy loco. Nosotros teníamos todo listo, el bus iba a llegar a la medianoche para llevarnos, pero a la final nada. No se dio el partido. Finalmente leímos el comunicado de LigaPro y nos quedamos en Guayaquil. Hoy es la misma situación, no sabemos si hacer planes de viaje, pues con el tema de los árbitros no se sabe”, dice Montoya al referirse al anuncio que hicieron los réferis acerca de que les adeudan pagos; aunque el presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, sostuvo que “no hay facturas pendientes”.

Prev Next Raúl Montoya Espín (abajo, 2° desde la izquierda ), junto con el grupo de hinchas de Barcelona con los que iba a viajar a Quito. Cortesía

Danilo Maiza, hincha del Mushuc Runa (i), viajó la semana pero no pudo ver el partido. Cortesía

Stalyn Lozano, hincha de Orense. Otro de los afectados. Cortesía

Danilo Maiza fue otro damnificado. Cada vez que juega Mushuc Runa en Guayaquil, hace el viaje a la Perla del Pacífico desde su natal Ambato. Fanático del Ponchito desde siempre, confiesa que el fin de semana pasado tuvo una mezcla de coraje con ‘chirez’, pues hizo un esfuerzo para venir a ver a su equipo jugar contra Guayaquil City en el estadio Chucho Benítez.

A decir del aficionado, lo que pasó fue algo inverosímil. “Venía para ver a Mushuc y me quedaría donde mi familia para ver al siguiente día a Emelec, pero llegué a Guayaquil y hasta ahora espero que jueguen. Se burlaron de los hinchas”, expresa con molestia.

Maiza dice que para la fecha 3 ya se le terminó el presupuesto y que cuando el Ponchito juegue con Barcelona en la fecha 4 hará lo posible por venir a Guayaquil.

Stalyn Lozano es otro caso palpable. Seguidor de Barcelona y Orense, se quedó la semana pasada con las ganas de ver a su equipo en Gualaceo.

“Como hincha también uno proyecta lo que va a hacer el fin de semana... Dejé de hacer cosas por ver el fútbol. Cuando quería ver a Orense, al rato dijeron que no se jugaba el partido. Para el hincha fue una burla”, se queja.

Los hinchas siguen con dudas sobre si esta vez se jugará o no la tercera fecha.