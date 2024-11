LigaPro: Fecha, día y hora de la última jornada de la segunda etapa

Se viene la fecha 15 de la segunda etapa de LigaPro 2024, y con ella se cierra el torneo para 14 equipos, siempre y cuando haya final. Es la última fecha, donde la mayoría de los jugadores, entrenadores y hasta aficionados se van de vacaciones.

Se jugará el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre. De los ocho encuentros, siete se jugarán en horarios unificados:

Para el sábado, los equipos que luchan por no descender a la Serie B se enfrentarán así: 13:00: Macará vs. Universidad Católica, estadio Bellavista de Ambato. 15:30: Imbabura vs. Aucas, estadio Olímpico de Ibarra. 15:30: Delfín vs. Cumbayá, estadio Jocay de Manta. 15:30: Libertad vs. Emelec, estadio Reina del Cisne de Loja

Asi va la tabla acumulada

El domingo, los equipos que buscan llegar a la Copa Sudamericana y ganar la segunda etapa jugarán: 15:30: Barcelona SC vs. Mushuc Runa, estadio Monumental de Guayaquil. 15:30: Orense vs. Independiente del Valle, estadio 9 de Mayo de Machala. 15:30: Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca, estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. 15:30: El Nacional vs. Técnico Universitario, estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

