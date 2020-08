LigaPro: Los equipos perderán puntos si no se presentan por contagios de COVID-19

La LigaPro celebró este viernes un Consejo de Presidentes para definir el Régimen Controlador que se aplicará una vez que se reanude la Serie A, habiendo sido establecido el 15 de agosto como la fecha tentativa para su reinicio en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Uno de los temas más importantes que se trató en la reunión virtual de hoy, fue el que tiene que ver con qué pasaría en el caso de que un equipo no pueda completar el número mínimo de jugadores para disputar un partido oficial, ante la eventualidad de que se presente un contagio masivo de COVID-19 en su plantilla.

En este contexto, si un equipo tiene menos de siete jugadores libres de COVID-19 a disposición, automáticamente perderá el partido con un 3-0 reglamentario.

En el caso de que los dos clubes que se enfrenten no cuenten con siete jugadores disponibles, a ambos se los determinará como perdedores con un marcador de 3-0. No se suspenderá ni se postergará ningún partido por este particular.

Todo está planificado para que el torneo nacional se reanude la próxima semana, siempre y cuando las condiciones se den y el COE Nacional lo permita. Ya los clubes han jugado varios partidos amistosos apuntando al reinicio de la competencia.