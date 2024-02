LigaPro: ¿cuándo empieza y cuál es el primer partido de este 2024?

La LigaPro 2024 está programada para comenzar el viernes 1 de marzo, según confirmó Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro. Loor también anunció que los partidos se jugarán con público, aunque el aforo dependerá de cada ciudad.

La primera fecha del fixture se extenderá desde el viernes 1 de marzo hasta el domingo 3 del mismo mes.

Sin embargo, el partido inicialmente programado entre Liga de Quito y Macará en el estadio Rodrigo Paz Delgado tendrá que ser modificado. Esto se debe a que el equipo capitalino jugará un día antes, el 29 de febrero, el partido de vuelta contra Fluminense por la Copa Sudamericana.

Originalmente, el inicio de la LigaPro estaba previsto para el 16 de febrero, pero debido a la crisis de inseguridad que afectó al país los presidentes de los clubes optaron por posponerlo para el 1 de marzo.

Además del encuentro entre Liga de Quito vs. Macará, otros enfrentamientos destacados serán: Universidad Católica vs. El Nacional, Técnico Universitario vs. Cumbayá, Deportivo Cuenca vs. Emelec, Mushuc Runa vs. Libertad, Aucas vs. Orense, Barcelona vs. Imbabura, y Delfín vs. Independiente del Valle.

Con estas medidas y ajustes en el calendario, la LigaPro 2024 está lista para dar inicio el 1 de marzo.

