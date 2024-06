LigaPro y los derechos de TV, una tómbola de incertidumbres

Aunque se cortó con GolTV, no se definió cuándo ni cómo se pagarán los $19 millones que les deben a los clubes

El presidente Loor no descarta la posibilidad de tener partidos en la segunda etapa con señal abierta.

En el Consejo de Presidentes de la LigaPro, 24 de los 26 representantes de los clubes ecuatorianos votaron a favor de romper el vínculo contractual con GolTV. Esta decisión marca el final de una relación de casi siete años, iniciada en 2017 con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que se vio empañada por constantes deudas e incumplimientos por parte de la televisora uruguaya.

El presidente de la Universidad Católica, Pablo Ortiz, considera que la decisión de finiquitar el contrato con GolTV fue “un alivio” para él y sus colegas. El dirigente tiene la esperanza de iniciar pronto un nuevo acuerdo televisivo que marque un cambio radical respecto al anterior, al cual calificó de “desgastante” durante los últimos nueve meses.

Los clubes delegaron al presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, para que sea el encargado de negociar con las empresas interesadas en adquirir los derechos de transmisión de los partidos del torneo.

Resaltó que el nuevo acuerdo tiene carácter de ‘urgente’ y se debe agilizar antes de agosto, cuando se retome la LigaPro. “En vista de la suspensión del campeonato por la realización de la Copa América, se debe cerrar el contrato lo antes posible, no solo en la parte técnica que dicha transmisión demanda, sino también por la necesidad de que los clubes cuenten con los ingresos que les corresponden”, explicó.

El titular del Trencito Azul advirtió que GolTV está en la obligación de cancelar las deudas con los clubes de las Series A y B. Caso contrario, tomarán acciones legales en contra de la cadena televisiva.

“Lo que se adeuda a los clubes se tendrá que cobrar, primero por la vía amigable, y si no se alcanza una solución, habrá que iniciar las acciones legales, tal como está estipulado en el contrato suscrito entre LigaPro y GolTV”.

La deuda que GolTV mantiene con los clubes ecuatorianos bordea los $ 19 millones, reveló el viernes 7 de mayo Miguel Ángel Loor. No obstante, la empresa, que semanas atrás buscó renegociar el contrato a la baja, no reconoció dicho valor.

“Ellos (GolTV) no reconocieron la deuda basados en que, supuestamente, los clubes habían incumplido por haber jugado Copa Ecuador y otras cosas que no hacen sentido, porque después se siguió pagando”, declaró Loor en entrevista con Radio Caravana.

El máximo representante de LigaPro dejó abierta la posibilidad que en la segunda etapa del torneo también se transmitan partidos por señal abierta.

“Buscamos un modelo diferente que podría incluso tener parte en canal abierto, que el valor sea más asequible y así. Son temas que vamos a conversar con quienes quieran negociar los derechos”.

Respuesta de GolTV

Carlos Moyano, presidente de GolTV en Ecuador, aseguró que, de momento, la cadena televisiva no ha sido formalmente notificada de la terminación unilateral de contrato decidida por los clubes ecuatorianos.

“Eso sería válido si los clubes respetaban las cláusulas del contrato, que por X o Y motivo no lo hicieron. Si uno no cumple con obligaciones, no estás en derecho de reclamar. Cuando dicen que les debemos ocho meses, es una afirmación falsa”, argumentó Moyano para Mundo Deportivo EC.

Y precisó: “Desde que nació este acuerdo en una licitación, a nosotros nos vendieron la exclusividad del fútbol ecuatoriano en la Serie A y Serie B. Pero con el tiempo generaron un segundo torneo, para dividir A y B. Ahí hubo una rotura de la exclusividad. La idea es que todos los clubes iban a ser transmitidos, salvo que GolTV anuncie lo contrario, que no ha sido el caso”.

