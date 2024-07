LigaPro: busca una salida para que inicie la segunda etapa del campeonato

Los árbitros anunciaron que no pitarán hasta que les paguen los valores adeudados por partidos pitados y los viáticos

El inicio de la segunda etapa de la LigaPro está en duda, luego de que los árbitros que actúan en el torneo anunciaron que no pitarán ningún partido por los valores que les adeuda la LigaPro, que, ante esta decisión, buscan alternativas para que se juegue.

(Te invito a leer: Santiago Rosero: "Me dolió dejar fuera a un ciclista como Carapaz")

Luis Muentes, presidente de la agremiación de árbitros, en diálogo con EXPRESO dijo que los colegiados no cambiarán de postura hasta que el ente regidor del campeonato pague el $ 1’340.000, que debe por concepto de partidos pitados y viáticos.

Damián Díaz, un adiós de Barcelona con muchas interrogantes Leer más

Además, explicó la razón por la que recién hicieron el anuncio, cuando el torneo está programado para iniciar el viernes 2 de agosto de 2024.

“Los árbitros no iban a pitar el final de la primera etapa, pero decidieron actuar porque no querían que su acción sea tomada como un chantaje. Luego, a través de Néstor Pitana (presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje) se buscó una reunión, pero desde LigaPro manifestaron que no querían hablar conmigo”, reveló Muentes.

Ante esto, LigaPro, por medio de Pitana, envió a los colegiados los métodos para saldar la deuda entre las que estaban: pagarla en varios plazos, disminuir la deuda, entre otros. Pero, igualmente mantuvieron su posición y el lunes 29 de julio de 2024 se lo comunicaron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para que no los programen.

“Los árbitros leyeron esas propuestas y me llamaron a decir que no pitarán hasta que les paguen todo. Luego de comunicarle a la FEF, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, se comunicó conmigo y nos reunimos el martes (30 de julio de 2024). Escuché sus propuestas, luego se las envié a los árbitros, pero tampoco se aceptaron”, acotó.

📍Así se jugará la Fecha 1️⃣ - Fase 2️⃣ de la LigaPro Ecuabet ⚽️



No te pierdas de todos los partidos por @zapping_ecu 🔥#LigaProEcuabet #Zapping 🇪🇨💯 pic.twitter.com/qMuvpgdDon — LigaPro (@LigaProEC) July 30, 2024

REUNIÓN DE URGENCIA

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, en un video de 9 minutos con 33 segundos, que publicó en su cuenta de X (@miguelloor), declaró que ya abonó 480 mil dólares de la deuda, sin embargo, manifestó que no hay certeza de cuándo se pueda pagar la totalidad.

“Comprendo la postura de los árbitros, porque puede ser que piensen que los clubes han cobrado lo que les deben (deuda de GolTv por derechos de TV), pero no han recibido nada. Esto tampoco es que estará resuelto la otra semana, entonces no sabremos cuándo se podrá jugar. La deuda es de los clubes, pero no tienen para pagar”, dijo.

Anoche 11pm recibí un mensaje del presidente de la agremiación que pese al medio millón transferido han decidido no pitar. Tampoco quisieron negociar sobre los valores a futuro o sobre un plazo para pagar. Aquí lo que pienso del tema: pic.twitter.com/8K9SY1UbfO — Miguel Angel Loor (@miguelloor) July 31, 2024

A través del departamento de comunicación de la LigaPro, EXPRESO pudo conocer que los presidentes de los clubes se reunieron vía telemática, desde las 13:00 del miércoles 31 de julio de 2024, para buscar una alternativa y la primera fecha de la segunda etapa se pueda disputar según la programación. Pero hasta el cierre de esta edición la conversación no terminaba.

APOYAN A LOS ÁRBITROS

Luis Fernando León, defensa de Emelec, manifestó que apoyan la decisión que han tomado los ‘pitos’.

“Creo que el trabajo de los árbitros también es importante dentro del campo de juego, hay que valorarlo. Si ellos están pidiendo algo es porque también tienen familia y cosas que pagar”, dijo León.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!