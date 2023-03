LigaPro: Barcelona, en serios problemas

Barcelona está en graves problemas, y el entrenador Fabián Bustos lo sabe. La imagen de él caminando cabizbajo al final del partido del sábado 18 de marzo ante Independiente del Valle lo decía todo... Es la misma expresión con la que quizás muchos hinchas amarillo terminaron al ver la tabla de posiciones.

LigaPro: Aucas gana y golea a Universidad Católica Leer más

La derrota 0-1 ante el equipo del Valle puso en evidencia que la ‘máquina de goles’ que fue el Ídolo en casa, en la fecha 2, ante Delfín, no es la misma que se vio ante el campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa.

Y es que los problemas son grandes, porque cuando se trata de números, las matemáticas son frías: han perdido seis de nueve puntos disputados en un torneo tan corto como la primera fase de LigaPro.

En el 2022, Barcelona comenzó la primera etapa arrollador. En los primeros tres partidos ya había sumado nueve puntos, un ‘colchón’ grande que le sirvió para ganar la primera etapa y jugar la final.

Mientras que la segunda etapa de 2022 la arrancó con baches, ya que de los 9 puntos en los tres primeros encuentros, solo sumó cuatro unidades (una más que ahora), aunque finalmente perdió la etapa ante un ‘embalado’ Aucas, que se quedó con el título del año pasado.

Bustos exteriorizó el malestar. Incluso en una imagen parecía estar llorando. Gustavo Guamán / Expreso

Hace 15 días, el equipo canario pasó como una tromba sobre Delfín, pero ante Independiente, el sábado, salió solo ‘a no perder’, dándole espacio a un rival que no desaprovechó el ‘regalito’ y se dedicó a tratar bien la pelota.

A ratos parecía que había solo un equipo en la cancha. Christian Pellerano se divirtió organizando el juego de los rayados.

Ecuabrighton a semifinales de la FA Cup Leer más

El estratega Fabián Bustos, aunque fue campeón con Barcelona en Quito ante Liga, acumula ya cuatro años sin saber lo que es ganar en los cuatro estadios de Quito.

La última vez que lo hizo fue en 2019, cuando era técnico de Delfín. De eso han pasado 12 partidos en la capital en los que la victoria le ha sido esquiva. Registra seis empates y seis derrotas. Es ahí cuando se entienden las lágrimas de Bustos.

A su favor Bustos tendrá dos semanas para cambiarle la cara a Barcelona y volver a plantear un equipo sin miedos y con ganas de ir al arco con todo. En abril recibirá a Mushuc Runa en el estadio Banco Pichincha.

“Independiente hizo las cosas bien, lo demás no preocupa, hay que ocuparse de hacer las cosas mejor y no preocuparse. Estamos ocupados en lo que tenemos que hacer y mejorar (...) no hay rival fácil, está parejo todo, han sumado todos los locales”, declaró Bustos, queriendo bajar el tono de las críticas. Sin embargo, no hay peor ciego que el que no quiere ver.