Aucas dio una rueda de prensa virtual la mañana del miércoles 29 de abril de 2020 con la participación del gerente Andrés Báez, el entrenador Máximo Villafañe y el delantero Edson Montaño.

Varios temas se tocaron, entre ellos el cambio de formato que LigaPro plantea para sortear la crisis económica que afectará al país y al mundo tras la pandemia del coronavirus. Báez comentó que, sin embargo, no se tiene una propuesta certera, dado que todavía no se sabe cuál será el daño definitivo que causará el fin de esta emergencia.

"Nosotros como Aucas no estamos de acuerdo con este cambio de formato. De todas formas, todavía no podemos analizar o cuantificar la crisis que dejará esta emergencia, porque aún no pasa. No sabemos cuándo volveremos a jugar, así que tampoco tenemos una proyección de lo que podríamos ganar", indicó el directivo.

Villafañe, en cambio, comentó que, más allá de las decisiones que se tomen a nivel Federación, el club prevé acogerse a las disposiciones necesarias para continuar participando.

"La idea es volver a jugar y seguir teniendo esa oportunidad de dejar a Aucas en alto. Si cambian el formato del torneo tal vez no es lo óptimo pero como club tenemos que hacer lo que LigaPro indique".

Sobre los más de 40 días que el equipo ha estado fuera de cancha por la pandemia, el delantero y goleador Edson Montaño comentó que lo que más preocupa es la alta posibilidad de lesiones debido al cambio de superficie sobre la cual se entrena.

"Tengo la suerte de que en casa tengo un espacio apropiado, un jardín con césped, y he estado cumpliendo con los entrenamientos que nos han mandado los 'profes'. Pero de todas formas no es lo mismo. Nos cuidamos de presentar lesiones en los tobillos y en las rodillas, que es lo que más riesgo corre por el cambio de rutina y de superficie".

Confesó, además, que se siente "ansioso" por regresar al gramado del estadio Gonzalo Pozo Ripalda, aunque se mantiene pendiente de las decisiones de las autoridades y del equipo oriental.