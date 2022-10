LigaPro: Arranca la recta final para el primer episodio

Barcelona y Aucas llegan a la final de LigaPro con realidades distintas. El conjunto torero arriba con interrogantes sobre su rendimiento, mientras el plantel oriental está en racha, invicto en 20 partidos y siendo el mejor de la acumulada.

Por ahora, todos los números se inclinan para el conjunto capitalino. Por ejemplo, de las últimas ocho finales que jugaron entre los ganadores de etapa, seis veces se quedaron con el trofeo los que se impusieron en el segundo semestre.

Y en la actualidad, Aucas ostenta la mejor defensa con 26 goles en contra. Y tiene la segunda mejor delantera con 51 goles. Es superada solo por la de Universidad Católica (53). Barcelona tiene la cuarta mejor delantera y la quinta defensa.

Estos son los números de Barcelona y Aucas durante la temporada 2022 de LigaPro. TEDDY CABRERA

Estos números hicieron que el mismo entrenador de Aucas, César Farías, se anime a decir que su equipo está mejor.

“Obviamente Aucas es el favorito. No tengo ninguna duda, puede ganar Barcelona porque las finales se juegan, no la vamos a ganar aquí en el micrófono, pero no estamos diciendo nada que no sea verdad. Barcelona es un grandísimo equipo, tiene una grandísima historia, tiene muy buenos jugadores, un gran entrenador, eso no lo desconocemos, pero por eso no vamos a minimizar a nuestros jugadores ni vamos a minimizar el trabajo de nuestra institución”, dijo Farías en GolTV.

En esa línea también está el delantero Roberto Ordóñez. Aunque, por historia, él siente que Barcelona tiene una gran opción. “Ellos tienen experiencia en jugar finales, pero nosotros vamos a hacer las cosas bien para quedarnos con el título. Somos David, ellos Goliat. No será fácil, pero tampoco es imposible porque tenemos hambre y ambición”.

En respuesta, el defensa de Barcelona, Luca Sosa, aclaró que “las finales son algo aparte. Hay un plus en todo sentido. Somos Barcelona y tenemos que salir a ganar”.

El entrenador Fabián Bustos explicó que “se sienten fuertes” para las dos finales. Aprovechó estos días de descanso para armar un partido comprobatorio, con la finalidad de pulir movimientos en las líneas. “Estamos enfocados en ganar la 17. Serán 180 minutos muy intensos”, agregó,

El preparador físico de los toreros, Marcos Conenna, explicó que durante la semana anterior se trabajó en la parte mental. “Fabián está reforzando la motivación, le da prioridad a este aspecto para que lleguen enfocados. En estos momentos es cuando Fabián se acerca más a los jugadores y habla con cada uno de ellos”.