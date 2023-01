LigaPro 2023: Los amos de la pizarra

Farías es el técnico campeón del fútbol ecuatoriano y buscará el bicampeonato con Aucas. No ha perdido ningún partido.

El año arrancó y los cuerpo técnicos alistan sus plantillas para encarar la nueva temporada 2023. Cada equipo tiene su historia y sus objetivos, algunos apuntan a levantar el título al terminar la campaña y otros a quedarse en la categoría máxima del balompié ecuatoriano.

Para esta quinta edición de la LigaPro habrá siete entrenadores ecuatorianos, con el detalle que uno de ellos es nacionalizado, Fabián Bustos (nació en Argentina), y tiene una revancha pendiente tras perder la final del 2022. Ir por la copa, o alguna de las tres en disputa, es una obligación para el técnico de Barcelona.

Después Juan Carlos León (Orense), Paúl Vélez (Libertad FC), Pool Gavilánez (Guayaquil City), Leonardo Vanegas (Gualaceo), Patricio Hurtado (Cumbayá) y Geovanny Cumbicus (Mushuc Runa) manejan otro tipo de objetivos: escapar del descenso y meterse a un torneo internacional.

Los cinco técnicos argentinos de la LigaPro 2023 aparecen con mayores demandas.

Miguel Rondelli, quien estuvo el año anterior en Católica, tendrá el desafío de conducir Emelec que no es campeón desde el 2017 y viene de un periplo con el DT español Ismael Rescalvo.

La misma presión tendrá Luis Zubeldía, quien no pudo marcar diferencias en el 2022 y tuvo de su lado el argumento de no armar él la plantilla. En este 2023 no tendrá excusas.

Martín Anselmi también buscará el cetro de LigaPro luego de ganar la Sudamericana y Copa Ecuador en el 2022.

Por su parte, Guillermo Duró intentará pelear en la parte alta con Delfín, mientras que Gabriel del Valle debutará como entrenador en el banquillo del Deportivo Cuenca.

No será el único, otro debutante será Igor Oca, único español en el torneo, en Católica.

Este 2023 también marca la vuelta de Ever Hugo Almeida a la Serie A ecuatoriana luego de 14 años. Con El Nacional fue campeón en 2005 y 2006, y en 2022 coronó la Serie B.

César Farías, quien no ha perdido en LigaPro, arranca con la corona en la cabeza, pero los otros 15 entrenadores intentarán arrebatársela. ¿Cuántos sobrevivirán en la lucha?