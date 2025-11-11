Liga vs. Deportivo Cuenca EN VIVO: hora y dónde ver por DSPORTS y DGO

Liga de Quito y Deportivo Cuenca se enfrentan este miércoles 12 de noviembre por la Copa Ecuador

La Copa Ecuador DIRECTV 2025 entra en su fase decisiva y este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 19:00, Liga de Quito y Deportivo Cuenca definirán al cuarto semifinalista en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El encuentro marcará el cierre de los cuartos de final y llega tras un aplazamiento motivado por la participación de Liga en la CONMEBOL Libertadores.

El partido se transmitirá por DSPORTS, en la señal 610 y 1610 HD de la grilla de DIRECTV, y por la plataforma de streaming DGO, lo que permitirá a los espectadores escoger entre varias opciones para seguir la transmisión en vivo.

En el marco deportivo, el vencedor de esta llave enfrentará a Emelec en la semifinal del torneo. Además del título nacional, la recompensa deportiva es sustancial: el ganador de la Copa Ecuador obtendrá clasificación automática a la CONMEBOL Libertadores 2026, un aliciente mayor para ambos clubes.



¿Dónde y cuándo ver?

Sede y hora: Estadio Rodrigo Paz Delgado — miércoles 12 de noviembre, 19:00.

Transmisión: Teleamazonas (abierta), DSports (señales DIRECTV) y DGO (streaming).

Qué está en juego: pase a semifinales y plaza directa a la Libertadores 2026.

