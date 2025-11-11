Expreso
shutterstock_2221780271 (1)
Liga y Deportivo Cuenca definen al último semifinalista de la Copa Ecuador.Shutterstock

Liga vs. Deportivo Cuenca EN VIVO: hora y dónde ver por DSPORTS y DGO

Liga de Quito y Deportivo Cuenca se enfrentan este miércoles 12 de noviembre por la Copa Ecuador

La Copa Ecuador DIRECTV 2025 entra en su fase decisiva y este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 19:00, Liga de Quito y Deportivo Cuenca definirán al cuarto semifinalista en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El encuentro marcará el cierre de los cuartos de final y llega tras un aplazamiento motivado por la participación de Liga en la CONMEBOL Libertadores.

El partido se transmitirá por DSPORTS, en la señal 610 y 1610 HD de la grilla de DIRECTV, y por la plataforma de streaming DGO, lo que permitirá a los espectadores escoger entre varias opciones para seguir la transmisión en vivo.

En el marco deportivo, el vencedor de esta llave enfrentará a Emelec en la semifinal del torneo. Además del título nacional, la recompensa deportiva es sustancial: el ganador de la Copa Ecuador obtendrá clasificación automática a la CONMEBOL Libertadores 2026, un aliciente mayor para ambos clubes.

Para quienes aún no están suscritos, DGO ofrece distintos planes a través de su sitio web; una vez completada la contratación, los usuarios pueden acceder desde Smart TV, teléfonos, tablets o por la web para ver la programación disponible, que incluye fútbol en vivo, series, películas y documentales.

¿Dónde y cuándo ver?

  • Sede y hora: Estadio Rodrigo Paz Delgado — miércoles 12 de noviembre, 19:00.
  • Transmisión: Teleamazonas (abierta), DSports (señales DIRECTV) y DGO (streaming). 
  • Qué está en juego: pase a semifinales y plaza directa a la Libertadores 2026.

