Liga de Quito vive entre contrataciones, negocios y propuestas

Liga Deportiva Universitaria de Quito es el más activo en el mercado de pases. La tarde del miércoles 18 de diciembre de 2019, el directivo Esteban Paz confirmó que el club Pumas también está interesado en el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre. Además, negocia por el volante ofensivo Jhojan Julio.

A pesar de que un día antes el mismo Paz dijo que Anderson Julio también interesaba al fútbol mexicano, las propuestas reales llegaron por los otros dos futbolistas, que son considerados clave dentro del esquema de Pablo Repetto.

Por otro lado, en el subcampeón nacional no seguirán Julio Angulo, ni Jacob Murillo. Los dos terminaron sus contratos y el cuerpo técnico decidió ya no contar con ellos. Lo de Luis Chicaiza, quien dijo que no estaba cómodo, sigue en espera.

Con los recursos que liberan Angulo y Murillo, el plantel capitalino podría acercar una propuesta por Junior Sornoza, quien goza de la confianza del entrenador uruguayo. El Zorro por ahora juega en el Corinthians de Brasil. La prensa de ese país ratificó las negociaciones.

También, existe un acuerdo por el lateral derecho Pedro Pablo Perlaza y la firma del contrato podría darse esta misma semana.