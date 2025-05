Liga de Quito: Vitamina Sánchez tomó una decisión en el arco para visitar a Flamengo

Liga de Quito tiene el jueves 15 de mayo una cita clave en su camino por la Copa Libertadores 2025. A partir de las 19:30, el equipo dirigido por Pablo Sánchez enfrentará a Flamengo en el mítico estadio Maracaná, con la posibilidad de sellar su clasificación a los octavos de final del torneo.

El conjunto albo llega a este duelo en el segundo lugar del grupo C, con 8 puntos, mientras que el cuadro brasileño marcha tercero con 5 unidades. Un triunfo en Río de Janeiro le permitiría a Liga de Quito asegurar su pase a la siguiente ronda, ya que estiraría a seis la diferencia sobre el Mengao, con solo una fecha restante en la fase de grupos.

Incluso un empate en Río de Janeiro mantendría a los universitarios con ventaja: conservarían los tres puntos de diferencia al tener un mejor gol diferencia (+3) que los brasileños (0). En la última jornada, los albos recibirán a Central Córdoba de Argentina.

Para este compromiso, el técnico Vitamina Sánchez ha decidido mantener en el arco a Gonzalo Valle, de destacadas actuaciones en esta edición de la Libertadores, pese a que Alexander Domínguez ya está habilitado tras cumplir una fecha de suspensión.

“Hablé con Dida y le dije que va a jugar Gonzalo, y creemos que lo tiene bien merecido. Se ganó esta nueva posibilidad de seguir jugando en la Copa Libertadores. El Flaco (Domínguez) lo entendió perfectamente y, como siempre, va a apoyar”, explicó el estratega argentino.

LA FELICIDAD DE GONZALO VALLE

El arquero Gonzalo Valle ha sido titular con los albos en la Copa Liberadores. ARCHIVO

Por su parte Valle, que ha disputado los cuatro encuentros de Liga de Quito en la fase de grupos, confesó que "haré absolutamente todo lo que esté al alcance de mis manos para ayudar a Liga a conseguir un excelente resultado en Río de Janeiro. No me gusta quedarme con lo logrado ni caer en el conformismo. Todo esto, en lugar de relajarme, me motiva a seguir adelante".

Detalló que "tengo un enorme agradecimiento con la psicóloga del equipo, quien me ayudó muchísimo durante todo este proceso. Ella sabe perfectamente que, desde mi posición, al principio pudo no parecer fácil, pero a medida que avanzaron los partidos necesité soltarme más".

