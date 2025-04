Liga de Quito recibe a Flamengo en Copa Libertadores 2025: Fecha, horario y detalles

Liga de Quito lidera el Grupo C y se mide con Flamengo en un partido que podría definir el rumbo hacia los octavos

Liga de Quito se alista para su primer partido como local en la Copa Libertadores 2025. Este martes 22 de abril, a las 17:00 (hora de Ecuador), el equipo ecuatoriano recibirá al poderoso Flamengo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en un encuentro clave por la tercera fecha del Grupo C.

El conjunto albo llega a este compromiso como líder invicto del Grupo C con 4 puntos, producto de un empate y una victoria en sus dos presentaciones iniciales. Con la firme intención de hacer valer su localía, Liga de Quito buscará dar un paso significativo hacia la clasificación a los octavos de final del prestigioso torneo continental.

Alex Arce y Bryan Ramírez, claves en el esquema albo



Para este crucial encuentro, el técnico contará con dos de sus principales baluartes: el letal delantero paraguayo Alex Arce, figura clave en el ataque "azucena", y el talentoso volante Bryan Ramírez, quien se ha consolidado como una de las gratas revelaciones del equipo en esta temporada.

Por su parte, Flamengo llega a la capital ecuatoriana con 3 unidades, ubicándose en el tercer puesto del competitivo Grupo C. El cuadro brasileño, con la mira puesta en recuperar protagonismo en la Copa Libertadores, tendrá como principal figura en cancha al talentoso ecuatoriano Gonzalo Plata, quien atraviesa un excelente momento futbolístico y se erige como una de las mayores amenazas para la defensa local.

Liga de Quito suma 4 puntos en la Copa Libertadores 2025. Archivo

El duelo entre Liga de Quito y Flamengo se anticipa como uno de los más atractivos de esta jornada de Libertadores. En juego no solo estarán puntos vitales para la clasificación, sino también el liderato del Grupo C y un importante impulso anímico de cara a la segunda mitad de la fase de grupos. La altura de Quito, un factor históricamente determinante, podría convertirse en un aliado crucial para los locales ante un equipo brasileño que no está habituado a competir en estas condiciones geográficas.

¿Dónde ver Liga de Quito vs Flamengo en Ecuador?



Los aficionados en Ecuador podrán seguir todas las emociones de este vibrante encuentro en vivo a través de la plataforma digital Disney+ y también por televisión a través del canal de pago ESPN 7.

