Liga de Quito igualó 0-0 con Mushuc Runa en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Carlos Feraud, volante de Mushuc Runa, tomó la camiseta de Jhojan Julio dentro del área. Aunque el jugador albo reclamó, el juez central determinó que esa acción no ameritaba señalar un tiro penal.

Las individualidades ya no alcanzan. Liga Deportiva Universitaria de Quito volvió a dejar puntos en el camino, tras empatar 0-0 en su estadio ante Mushuc Runa, la tarde de este sábado 3 de abril de 2021

Con la cuarta igualdad en LigaPro durante la campaña, empieza a perder la etiqueta de favorita para llegar a la final. Y no solo por los resultados, sino también por el rendimiento. El equipo ha perdido la sorpresa y los rivales controlan cada vez más su juego directo.

Durante los noventa minutos se vio un monólogo albo. El equipo de Pablo Repetto se ubicó en cancha rival y se apoderó del balón. Sin embargo, tuvo muchos problemas para abrir el candado defensivo puesto por la visita.

En el primer tiempo este dominio no dio frutos por dos razones. La primera fue que los albos generaron poco peligro. No tuvieron sorpresa y el control del balón se limitó a pases laterales. Fue previsible, al punto de que a Mushuc Runa le alcanzó con mantener el orden en la última línea para no pasar sustos en su arco. Además, cada vez que los quiteños intentaron sorprender con un pase filtrado cayeron en la trampa del fuera de juego.

La segunda razón fue la propuesta del Ponchito, que se dedicó a cortar el partido, consumir los minutos e impedir que se juegue con fluidez. Fue tal el letargo, que Liga de Quito solo tuvo un remate de peligro, gracias a un disparo de Jordy Alcívar desde fuera del área.

En el complemento fue mucho más marcado el dominio local. El ingreso del delantero paraguayo Luis Amarilla dio mayores opciones, tanto para la habilitación como para la generación de espacios.

Así, el club albo lo intentó por todas las vías: centros desde los dos costados, pases filtrados por el callejón central y hasta remates desde lejos. Pero en todas falló.

Conforme pasaron los minutos, Mushuc Runa cambió ligeramente sus plantes. El entrenador Geovanny Cumbicus envió a la cancha a Miguel Murillo y Gonzalo Jara. Con ellos, el equipo se animó a salir un par de veces al contraataque. Y en dos ocasiones casi encuentra el premio. La primera fue cuando Murillo cabeceó y el arquero azucena Adrián Gabbarini salvó en la línea.

La segundo se dio en la última jugada, cuando Bagner Delgado remató desde fuera del área y el balón dio en el vertical.