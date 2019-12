En Liga de Quito hay confianza por la continuidad de Antonio Valencia

El directivo Esteban Paz confía en que Antonio Valencia se presente a la pretemporada alba, el seis de enero, a pesar de las ofertas que tiene de Francia e Inglaterra y del maltrato que ha recibido por un sector de la hinchada rival.

Paz considera que hay una campaña en contra del futbolista oriundo de Lago Agrio, pero que a pesar de todo, le interesa seguir con el albo. "Antonio Valencia quiere quedarse, quiere quedarse, su contrato está vigente. Sin duda ha sido un año incómodo para él, para su entorno. No es normal este embate de injusticias de gente que cree que puede insultar sin mirarse al espejo”, dijo Paz en Área Deportiva.

Paz considera que en 2020 el rendimiento de Valencia será sobresaliente porque ya pasó lo peor: un año lesionado en el Manchester United y la puesta en forma con los albos. "Ustedes vieron cada partido fue de menos a más, sin ritmo. ¿Y cómo terminó? El que no quiera reconocer como terminó no ve el fútbol”.

El directivo reiteró que estarán con Valencia hasta el final. "Ante todas esas mentiras, nosotros, todos los que hacemos Liga, somos mejores y queremos lo mejor para Antonio. Y por eso vamos a seguir adelante".

Aunque Valencia no ha confirmado que seguirá en el equipo, Paz apuesta a que sí estará. "Estoy seguro que el 6 de enero estará Antonio en Ecuador para seguir esforzándose al máximo. Y cuando esté feliz y esté bien, que no se suban a la camioneta porque el agravio que ha recibido Antonio nunca lo vamos a olvidar. No nos ha confirmado que viene, pero cada día que pasa estoy más confiado que el 6 de enero lo tendremos con nosotros", concluyó.