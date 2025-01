Liga de Quito: ¿Álex Arce sigue como albo o cambia de club?

Goleador paraguayo se unió a la pretemporada. Tiene contrato con Liga de Quito, que no ha recibido propuestas por el ariete

En Liga de Quito, el futuro del goleador Álex Arce es el principal pendiente por definir previo al inicio de las competencias oficiales. Los albos quieren que el delantero paraguayo permanezca en el plantel ya que lo consideran una pieza clave, pero tienen claro que si llega una buena oferta del extranjero no impedirán su salida.

“Queremos que Álex se quede, tiene contrato con nosotros por dos años más. El mercado de pases recién se está abriendo, si llega una buena oferta para el club y el jugador, no vamos a bloquear su crecimiento”, afirmó Isaac Álvarez, presidente de los azucenas.

Los directivos del cuadro capitalino tienen claro que una posible transferencia del paraguayo sería una fuerte inversión económica para el club.

Por su parte Arce, que llegó la tarde del lunes 13 de enero a Quito, cumplió el martes 14 con los chequeos médicos y se unirá a los trabajos de pretemporada de la U, sobre su futuro manifestó que “me siento tranquilo, de eso se encarga mi representante, lo hablará con Liga. Yo me centraré en la pretemporada, si me toca quedarme en el club me enfocaré en mejorar lo hecho el año anterior”.

Agregó que si finalmente sigue con los albos se sentiría a gusto porque “me siento bastante bien en el club y con la hinchada también que me ha demostrado mucho cariño”.

Resaltó que con la U tienen varias competiciones importantes y que el objetivo es “seguir cosechando éxitos”. El primer reto será ante El Nacional, en la definición del campeón de la Supercopa Ecuador, el 1 de febrero.

NEGOCIACIONES CON EL REPRESENTANTE SIN PROPUESTA OFICIAL

Älex Arce fue una de las figuras de los albos para ganar la LigaPro de 2024. ARCHIVO / EXPRESO

Miguel Gareppe, representante del ariete, enfatizó que “Álex tiene contrato con Liga, se ha presentado a la pretemporada. El mercado está abierto, no sabemos qué pueda pasar más adelante”. Detalló que hay clubes con los que tiene negociaciones avanzadas, pese a que estos no han presentado hasta el momento una oferta formal a los universitarios.

“Hay negociaciones avanzadas, no puedo revelar los nombres, pero son clubes serios, importantes. No hay una oferta oficial a Liga, pero va a llegar cuando se superen ciertas situaciones como la forma de pago, los plazos, estamos hablando de montos altos”.

