Liga y El Nacional: doble fracaso internacional de los equipos de Quito | Análisis

El protagonismo que los clubes ecuatorianos Liga de Quito y El Nacional acapararon el jueves 29 de febrero, no tocó puerto en la palestra internacional.

Fluminense vs Liga: los albos pierden y se les escapa la Recopa Sudamericana Leer más

Por un lado, los albos sucumbieron ante Fluminense en la final de la Recopa Sudamericana, y quedaron a las puertas de la sexta estrella continental. Los dirigidos por el español Josep Alcácer, que no estuvo en el banquillo porque aún no cuenta con la licencia de la Conmebol y fue sustituido por su auxiliar, el exgolero Adrián Gabbarin, no lograron aguantar el cero.

Y es que más allá de la falta de ritmo en competencias oficiales -la LigaPro empieza el viernes 1 de marzo- hay diversos factores que pueden explicar la derrota del Rey de Copas.

(Le puede interesar: Delfín vs. Independiente: día, hora y dónde ver la fecha 1 de LigaPro)

Uno de ellos se puede atribuir a la falta de contundencia en Casa Blanca. Liga fue superior y sostuvo una presión alta que encasilló a los brasileños, no obstante, ninguno de los ofensivos fue certero. De no ser por el tanto de Alex Arce (PAR), la postura alba en el Maracaná hubiese sido diferente.

De esto último parte el otro factor: defenderse es un arma de doble filo ante un rival de mayor jerarquía. Fueron 75 los minutos que Liga mantuvo el orden compacto entre la línea de defensores y mediocampistas. Este hecho obligó al adiestrador brasileño Fernando Diniz a mover el banquillo y alinear con elementos como Marcelo, Douglas Costa y Renato Augusto. Jugadores de experiencia y jerarquía.

Sean O’Malley vs. Chito Vera: cómo hacer pronósticos deportivos acertados Leer más

Un último factor se puede atribuir son los cambios de Alcácer. Cuando expulsaron a John Kennedy y el global marchaba 1-1, Liga era el llamado a tener el protagonismo del esférico. No fue así. Alcácer movió la pizarra en los minutos finales y recibió varias críticas en redes sociales. Una de ellas, el cambio 'cantado' de Sebastián González, que permaneció hasta el 82' pese al escaso aporte creativo por la banda zurda.

Borrón y cuenta nueva para los albos que apenas aterricen en Quito, el monarca de la LigaPro 2023 se enfocará en el debut ante Macará, el lunes 4 de marzo en Casa Blanca.

Jugadores de Trinidense celebran junto a Byron Palacios, de El Nacional, el final de un partido de la segunda fase de la Copa Libertadores. EFE

Por otro lado, un tibio El Nacional cayó 1-0 (2-1 en el global) ante Sportivo Trinidense y se despidió de la Copa Libertadores en la fase 2. Mermado por los problemas dirigenciales, y el estado de salud de su técnico Ever Hugo Almeida; los Puros Criollos doblegaron ante los paraguayos en Quito.

Marco Pazos: “El Nacional ya no puede seguir con chismes, juicios y embargos" Leer más

Fue la segunda vez que El Bitri se elimina por un cuadro guaraní previo a la fase de grupos. Esta escenario ya se repitió en 2009 cuando El Nacional perdió 5-0 ante Nacional de Paraguay. El exDT militar de aquel entonces era Jorge Célico.

(Le puede interesar: Felipe Melo atacó al presidente de LigaPro: “Al pelado ese… Nadie lo conoce”)

Acabó el sueño en competencias internacionales para El Nacional que arrancará la LigaPro mermado al tener solo 15 jugadores habilitados para el partido contra Universidad Católica del domingo 3 de febrero, hasta que se resuelva su situación legal con la elección de su nuevo directorio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!