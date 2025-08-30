Liga Nacional de Ecuavóley: Astilleros y Tsáchilas buscan el primer título

La final de ida se jugará el 7 de septiembre en Santo Domingo, con el primer duelo entre Rubén 'La Bestia' y 'Brinca Brinca'

´Brinca Brinca´ se luce con su salto en una colocada durante la semifinal de la LNE.

Tras una jornada agridulce en la semifinal de la semana pasada, donde el cotejo entre Mineros y Tsáchilas debió suspenderse por lanzamiento de objetos por parte de la hinchada, la organización decidió adjudicar el triunfo a Tsáchilas, que al momento de los incidentes se encontraba a solo un punto de clasificar a la final, venciendo de visita en el famoso ´set de quiebre´ que ideó la Liga Nacional de Ecuavóley (LNE).

El que había sido un lleno total más en esta primera edición de la LNE, no pudo acabar de vivirse como una fiesta por el mal comportamiento de algunos aficionados de Mineros, que sufrieron para ver ganar a su equipo, pues lo hizo en tres sets, ante un Rubén ´La Bestia´ Valencia que nuevamente se inspiró. A Mineros le alcanzó para empatar la serie y se requirió el famoso set extra para desempatar.

La modalidad había sido bien socializada y aceptada por jugadores y entrenadores, aunque hubo aficionados que no la entendieron, por lo que se generó el debate. Sin embargo el set transcurrió con normalidad, con un Tsáchilas que dejó ver nuevamente su capacidad de recuperarse. Fue ahí donde La Bestia lució precisa junto a ´Cuchucho´ y ´Culebrilla´, quienes no cedieron y llevaron a su equipo hasta el penúltimo punto, donde todo se trastocó.

Aficionados de Astilleros durante el paso a la final, eliminando a Caciques, de Manta. CORTESÍA

Los reclamos airados provocaron la suspensión del cotejo y la decisión quedó en manos de la LNE, que a inicios de semana comunicó que su Comité Interdisciplinario dio el triunfo a los de Santo Domingo. “Tsáchilas había puntuado nueve, mientras Mineros apenas cinco puntos. Ante esto, la decisión fue clara”, aseguró el presidente de la LNE, Andrés Larrea.

El dirigente anunció también que la modalidad del set de quiebre en caso de empate en la final se mantendrá, con una única variación: “Es importante considerar todo lo que los fanáticos del ecuavóley han hablado acerca de esto y la solución es que se mantendrá el set de quiebre, pero serán diez puntos con cambios de saque, y cambio de canchas a los cinco puntos”.

Santo Domingo será la sede del partido de ida entre Tsáchilas y Astilleros

La gran final de la LNE se disputará a ida y vuelta, con el equipo mejor rankeado cerrando como local. Astilleros, que llega invicto, contará con ese beneficio, por lo que Tsáchilas jugará primero de local. Dicho esto, el domingo 7 de septiembre Santo Domingo abrirá por quinta vez las puertas de su coliseo en esta LNE.

La afición colorada no solo ha demostrado su gusto por este deporte, si no que ha logrado conectarse con el trío de Tsáchilas para levantar al equipo en momentos complejos e incluso mostrar apoyo en alguna derrota, tal como sucedió en la fase de grupos ante Norteños, de Ibarra.

Con todos esos ingredientes, está previsto que el coliseo luzca lleno, para lo cual las entradas ya se encuentran a la venta de manera electrónica. Ese día, además, Mineros se enfrentarán a Caciques por el tercer lugar del torneo.

El duelo entre Rubén Valencia y Brinca Brinca es de pronostico reservado

Desde el inicio de la LNE, el trío de Astilleros comandado por Daniel Loaiza, más conocido como ´Brinca Brinca´, junto a ´Arenita´ y ´Toño´, fue considerado uno de los favoritos para llegar a la final, sobre todo por las enormes condiciones del colocador y cómo se entiende con sus compañeros.

El trio de Tsáchilas, comandado por Rubén Valencia, prepara la estrategia en la semifinal. CORTESÍA

En el caso de Tsáchilas, la categoría de Rubén ‘La Bestia’ Valencia permitió superar al otro gran favorito del torneo: Mineros, por lo que llegan a la final con esa motivación. El pronóstico es reservado y el hincha del ecuavóley se plantea qué pesará más: la experiencia de ´La Bestia´ o el gran momento de ´Brinca Brinca´.

Pase lo que pase, lo único asegurado es el espectáculo, ya sea con las pelotas templadas, especialidad de Rubén, o los espectaculares saltos del colocador de Astilleros, quien además se ha dado a conocer por su famosa colocada a un dedo, que no la puede ejecutar tan seguido, pero que ya la ha puesto en escena en este torneo.

