Liga de Quito vs. Sao Paulo: en vivo el partido de cuartos de final de Libertadores

Liga de Quito recibe a Sao Paulo. Los albos quieren demostrar su jerarquía y poderío en la Copa Libertadores 2025

Liga de Quito busca dar el primer paso a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Liga de Quito enfrenta este jueves 18 de septiembre a Sao Paulo, desde las 17:00 (hora de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Los albos buscan dar el primer paso hacia las semifinales apelando a un juego intenso para desgastar a su rival en la altura de Quito. La estrategia del entrenador Tiago Nunes es repetir el estilo que le dio resultado en la fase anterior ante Botafogo.

La U salta a la cancha con el argentino Gian Franco Allala como reemplazo de Richard Mina, baja por suspensión tras ser expulsado contra Botafogo. En ataque, Nunes presenta un tridente ofensivo con Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

Del lado de Sao Paulo, el DT Hernán Crespo plantea un esquema más conservador para contener los embates de Liga. En defensa reaparece el ecuatoriano Robert Arboleda, recuperado de una lesión muscular.

En la ofensiva, el cuadro paulista se apoya en Luciano y Emiliano Rigoni para aprovechar cualquier error rival y sorprender en el Rodrigo Paz Delgado.

Sao Paulo busca revancha tras caer eliminado en 2023 ante Liga de Quito en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En cambio, los universitarios quieren ratificar la superioridad en sus duelos directos frente al Tricolor paulista.

Sigue en directo el Liga de Quito vs. Sao Paulo

