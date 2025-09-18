Liga de Quito vs. Sao Paulo: cómo ver en vivo el partido de Copa Libertadores

Liga de Quito tiene como objetivo sacar ventaja como local en el partido ante Sao Paulo por la ida de los cuartos de final

Liga de Quito presentará intensidad en su juego en el partido ante Sao Paulo.

La palabra que más se repitió en los entrenamientos de Liga de Quito en la preparación para el partido ante Sao Paulo, este jueves 18 de septiembre, desde las 17:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, fue: intensidad.

El entrenador Tiago Nunes insistió en que sus jugadores presionen desde el primer minuto para obtener ventaja en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La idea es repetir la estrategia que funcionó contra Botafogo, al que vencieron 2-0 en el mismo escenario.

Uno de los protagonistas en aquel duelo fue Fernando Cornejo, quien junto a Carlos Gruezo se adueñó del mediocampo. Apenas los rivales tenían el balón, la presión inmediata impedía su elaboración de juego.

“Fue muy importante el trabajo de los volantes ante Botafogo, presionando bien arriba. Buscaremos hacer lo mismo ante Sao Paulo: ser intensos para que sientan la altura”, adelantó Cornejo. El mediocampista chileno agregó que el DT también les pidió “tener paciencia con la posesión, encontrar los espacios y ser eficaces”.

El volante chileno Fernando Cornejo (c) será titular en el mediocampo de Liga de Quito. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Sobre Sao Paulo, el jugador reconoció que “es un rival difícil, que busca elaborar desde el fondo y ahí debemos presionar más. Ya hemos enfrentado a equipos complicados en casa y queremos aprovecharlo para sacar ventaja”.

Cornejo confesó la emoción que vive al estar entre los ocho mejores equipos del continente y sueña con levantar el trofeo. “Me motiva estar en un club respetado que ya fue campeón de la Libertadores. Voy a dar todo para lograrlo”, aseguró.

Liga de Quito y el recuerdo de 2023

Los albos ya han dejado en el camino a Sao Paulo. Fue el 2023 por Copa Sudamericana. ARCHIVO / EXPRESO

Los albos ya eliminaron a Sao Paulo en 2023, cuando se impusieron 2-1 en casa por la Copa Sudamericana y, pese a perder 1-0 en Brasil, se clasificaron en penales 5-4.

Ahora, el equipo capitalino buscará repetir la historia para llegar a la semifinal. El partido de vuelta será el jueves 25 de septiembre, a las 17:00, en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

Datos claves del partido

Fecha: Jueves 18 de septiembre

Hora: 17:00 (Ecuador)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmite: ESPN y Disney+

