Libertad vs. Orense EN VIVO: canales y cómo ver el partido de LigaPro 2025

El hexagonal final de la LigaPro 2025 continúa este domingo 5 de octubre con el duelo entre Libertad y Orense, que se disputará en el estadio Reina del Cisne, en Loja, desde las 14:30. El compromiso promete intensidad, pues ambos clubes llegan con aspiraciones de escalar posiciones en busca de cupos internacionales.

El cuadro lojano apelará al talento de su plantilla y al respaldo de su afición para arrancar con éxito su camino en esta fase decisiva. Libertad ya aseguró su participación en un torneo internacional para 2026, pero ahora apunta más alto: ganar de local y soñar con un boleto a la Copa Libertadores.

El objetivo de Libertad: meterse en zona de Libertadores

Con 46 puntos, Libertad ocupa la sexta posición del hexagonal y tiene la misión de sumar la mayor cantidad de unidades posibles para alcanzar el podio. Los dirigidos por Juan Carlos León saben que el margen de error es mínimo y que cada punto en casa puede ser determinante en esta fase final.

Orense quiere dar el golpe en Loja

Orense intentará dar el golpe en el estadio Reina del Cisne. cortesía @Orense_SC

En la otra orilla, Orense SC llega motivado y con sed de revancha. El equipo machaleño, dirigido por Raúl Antuña, se ubica quinto con 47 puntos, y espera dar la sorpresa en el Reina del Cisne, un escenario en el que pocos equipos han podido sumar esta temporada. Su consigna es clara: ganar y mantenerse en la pelea por los cupos internacionales.

Dónde ver Libertad vs. Orense en Ecuador

El encuentro entre Libertad vs. Orense se transmitirá EN VIVO a través de El Canal del Fútbol y Zapping Sports para todo el territorio ecuatoriano. El choque promete emociones y será clave en el arranque del hexagonal final de la LigaPro 2025.

Tabla de posiciones del hexagonal final | LigaPro 2025

