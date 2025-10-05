Libertad vs. Orense EN VIVO: canales y cómo ver el partido de LigaPro 2025
El estadio Reina del Cisne será escenario del choque entre lojanos y machaleños, en el inicio del hexagonal final
El hexagonal final de la LigaPro 2025 continúa este domingo 5 de octubre con el duelo entre Libertad y Orense, que se disputará en el estadio Reina del Cisne, en Loja, desde las 14:30. El compromiso promete intensidad, pues ambos clubes llegan con aspiraciones de escalar posiciones en busca de cupos internacionales.
(Le puede interesar: Así quedó la tabla de posiciones tras Emelec vs. Deportivo Cuenca | LigaPro 2025)
El cuadro lojano apelará al talento de su plantilla y al respaldo de su afición para arrancar con éxito su camino en esta fase decisiva. Libertad ya aseguró su participación en un torneo internacional para 2026, pero ahora apunta más alto: ganar de local y soñar con un boleto a la Copa Libertadores.
El objetivo de Libertad: meterse en zona de Libertadores
Con 46 puntos, Libertad ocupa la sexta posición del hexagonal y tiene la misión de sumar la mayor cantidad de unidades posibles para alcanzar el podio. Los dirigidos por Juan Carlos León saben que el margen de error es mínimo y que cada punto en casa puede ser determinante en esta fase final.
Orense quiere dar el golpe en Loja
En la otra orilla, Orense SC llega motivado y con sed de revancha. El equipo machaleño, dirigido por Raúl Antuña, se ubica quinto con 47 puntos, y espera dar la sorpresa en el Reina del Cisne, un escenario en el que pocos equipos han podido sumar esta temporada. Su consigna es clara: ganar y mantenerse en la pelea por los cupos internacionales.
Dónde ver Libertad vs. Orense en Ecuador
El encuentro entre Libertad vs. Orense se transmitirá EN VIVO a través de El Canal del Fútbol y Zapping Sports para todo el territorio ecuatoriano. El choque promete emociones y será clave en el arranque del hexagonal final de la LigaPro 2025.
Tabla de posiciones del hexagonal final | LigaPro 2025
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!