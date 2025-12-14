Libertad vs Liga de Quito: Canal para ver EN VIVO y horario de juego por LigaPro 2025

Liga de Quito visita a Libertad en Loja obligado a ganar para sostener su lugar directo en la Copa Libertadores 2026

Liga de Quito visita a Libertad en el estadio Reina del Cisne.

Liga de Quito afronta este domingo 14 de diciembre de 2025 el que podría ser el partido más trascendental de su temporada. Los Albos visitan el estadio Reina del Cisne para medir fuerzas contra Libertad, desde las 16:30, por la Fecha 9 del hexagonal final de la LigaPro 2025.

El equipo dirigido por Tiago Nunes llega a esta penúltima jornada en la segunda posición con 66 puntos, una ubicación que, por ahora, le otorga el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Liga de Quito ocupa el segundo puesto del hexagonal final de la LigaPro 2025. KARINA DEFAS / EXPRESO

Sin embargo, el margen de error es mínimo y la amenaza de Barcelona SC (64 unidades), que juega en paralelo ante Orense en Guayaquil, es real.

Depender de sí mismos: La única opción de la U

La consigna en el cuerpo técnico es innegociable: la victoria es la única opción segura. Una victoria en Loja no solo mantendría la ventaja sobre el Ídolo del Astillero, sino que daría un paso firme e inalcanzable hacia el objetivo internacional.

Cualquier otro resultado complicaría gravemente el panorama. Un empate, o peor aún, una derrota, podría abrirle la puerta a Barcelona SC, que si suma de a tres en el Monumental, desplazaría a Liga o reduciría la ventaja a una unidad para la fecha final.

Por ello, Liga de Quito debe depender de sí mismo y buscar el triunfo desde el pitazo inicial.

Plantel completo para la batalla en Loja

A diferencia de su rival directo, Tiago Nunes contará con su plantel completo para esta verdadera final. La solidez defensiva estará comandada por el experimentado Ricardo Adé, una garantía en la última línea Alba.

En el ataque, el poder de fuego de Liga se mantiene intacto. Bryan Ramírez será clave para desequilibrar por las bandas, mientras que el goleador del equipo, Jeison Medina, aparece como la referencia ofensiva y la principal amenaza para la zaga lojana.

Libertad, un rival que se juega su propia final

Libertad, de la mano de Juan Carlos León, no será un rival de trámite. El conjunto lojano buscará hacerse fuerte en casa, pues también lucha por sumar puntos vitales para sus aspiraciones internacionales (Copa Sudamericana 2026).

Su principal carta en ofensiva es el goleador Éber Caicedo, quien estará asistido por la generación de juego que aportan Carlos Arboleda y Yerlin Quiñónez en el mediocampo. Se espera un partido de alta intensidad en el Reina del Cisne.

¿Dónde ver Libertad vs Liga de Quito EN VIVO?

El compromiso se vivirá EN VIVO a través de El Canal del Fútbol y Zapping Sports (plataformas digitales y televisión pagada), además de la señal abierta de Ecuavisa.

