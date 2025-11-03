Expreso
Libertad vs. Independiente del Valle, LigaPro 2025, en vivo, hora, dónde ver, IDV
Independiente del Valle tendrá una difícil visita a Libertad, en Loja.ARCHIVO / EXPRESO

Libertad vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver en vivo el partido de LigaPro

Independiente del Valle, tras la eliminación de Copa Sudamericana, retoma la LIgaPro 2025 en busca de dar otro paso al título

Una vez asimilada la eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana, el segundo título, junto a la Copa Ecuador, que se les escapó, Independiente del Valle se enfoca en cerrar la temporada como campeón de la LigaPro 2025, donde lidera con 70 puntos.

La gran ventaja sobre sus escoltas, Liga de Quito y Barcelona, deja a los rayados a la espera de las últimas fechas para sumar una estrella más. Este lunes 3 de noviembre, desde las 19:00 (hora de Ecuador), Independiente del Valle visita a Libertad, en Loja, donde espera dar otro paso sólido rumbo al título.

El técnico Javier Rabanal solo tendrá la baja del volante Juan Cazares, quien se perderá lo que resta de la temporada, y alineará a su mejor equipo, liderado por el goleador Claudio Spinelli, en la exigente cancha del estadio Reina del Cisne.

El zaguero Mateo Carabajal resaltó que, tras superar el mal sabor de la derrota ante Atlético Mineiro, “estamos con más hambre en la LigaPro y queremos terminar levantando el título”.

Libertad, por su parte, busca mantener su invicto como local en el hexagonal final y sumar tres puntos para seguir en la lucha por un cupo a la Copa Libertadores. De la mano del Pechón León, los lojanos quieren dar el golpe en casa y cortar el invicto de 21 partidos de los rayados.

Para esto tendrá en el ataque a Eber Caicedo, quien lleva marcados 14 tantos en el torneo. Otro factor que impulsa a Libertad es que en lo que va de 2025 no ha perdido ante Independiente del Valle (un triunfo en Loja y un empate en Chillo Jijón).

Datos claves del partido

  • Fecha: Lunes 3 de noviembre

  • Hora: 19:00 (de Ecuador)

  • Estadio: Banco Guayaquil, en Chillo Jijón

  • Transmite: Zapping y El Canal del Fútbol

