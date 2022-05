Leones del Norte con sello surcoreano

La vida de Chang-il Oh tuvo un cambio radical al aceptar la propuesta de llegar al fútbol ecuatoriano y en sus primeros meses en el país se ha convertido en la sensación de la Copa Ecuador.

El jugador surcoreano poco a poco se va acostumbrando a ser el centro de atención del equipo Leones del Norte de Atuntaqui (Imbabura), donde sus compañeros, cuerpo técnico y dirigentes le han arropado para que no tenga problemas de adaptación.

Pese a que solo entiende pocas palabras en español, Chang-il, de 26 años, mediante señas y la pizarra táctica comprende lo que sus compañeros y entrenador le piden en el campo de juego. Además, en el club cuentan con un aparato traductor que les ayuda para dialogar con el futbolista surcoreano.

“Todos han sido muy amables. He podido adaptarme bien”, comentó el jugador, quien espera que su paso por el fútbol ecuatoriano le sirva de vitrina para ser convocado a la selección de su país.

“Mi sueño es jugar el Mundial con mi selección y una experiencia internacional es muy importante para eso. Mi amor al fútbol nació con la Copa del Mundo de 2002, que tuvo a mi país como una de las sedes”, detalló Oh.

Confesó que escuchó el nombre de Ecuador en la cita mundialista, pero que no siguió su participación al estar centrado en la actuación del combinado surcoreano.

Prev Next El entrenador Galo Sandoval cuenta con un aparato traductor para comunicarse con Chang-il. KARINA DEFAS / EXPRESO

Chang-il Oh se ha integrado sin problemas a la plantilla del equipo Leones del Norte. KARINA DEFAS / EXPRESO

Chang-il Oh estudia español después de entrenar para tener un mejor diálogo con sus compañeros. KARINA DEFAS / EXPRESO

Chang-il se inició en este deporte a los 7 años, en una academia, hasta llegar a los equipos locales Chungju Citizen y Seoul TNT Fitogether, de los que dio el salto al balompié alemán, militando en el Viktoria Köln II de tercera categoría.

Su arribo a Ecuador se concretó gracias a un convenio que mantiene Leones del Norte con agentes brasileños y surcoreanos para traer jugadores asiáticos y a la vez llevar futbolistas ecuatorianos a ligas de ese continente.

La apuesta del equipo imbabureño, que milita en la segunda categoría, ha dado sus frutos. Oh es el generador del juego ofensivo de Leones del Norte, el dueño de la pelota quieta y ya se estrenó como goleador.

“Los goles fueron por el apoyo de mis compañeros. Queremos seguir teniendo buenos resultados”, afirmó y agregó que llevar el número 10 “es una gran responsabilidad que me motiva más a dar todo y ayudar al equipo”.

Su buen juego y contundencia, que fueron claves para que Leones del Norte clasifique a los octavos de final de la Copa Ecuador, hicieron que equipos de las Series A y B envíen a delegados para observarlo.

Ahora está enfocado en el próximo encuentro ante Aucas, equipo del que indicó “tiene jugadores rápidos, hábiles y muy fuertes”.

El futbolista surcoreano está tranquilo con sus primeros partidos y se siente cómodo en Atuntaqui. Sus compañeros le respaldan con la movilización a los entrenamientos, le enseñan palabras en español, y le animan a preparar celebraciones de los goles, de lo que confesó que “no soy muy bueno para bailar”.

Las integrantes del equipo femenino también interactúan con Chang-il, en el comedor del club, quien siempre responde con una sonrisa.

En las tardes estudia español, ya que otra de sus metas es poder comunicarse de forma directa con sus compañeros, aunque tiene claro que en la cancha, el fútbol es un lenguaje universal.

La alimentación no ha sido problema para el jugador asiático. Le gusta la sazón ecuatoriana y quedó fascinado con el encebollado y la fritada. “De Corea lo que principalmente me preguntan es sobre la comida. Les digo que no he tenido problema, que me gusta mucho”, sentenció.

También ha realizado un poco de turismo en lugares como la laguna de Cuicocha, el Panecillo y recorrió una parte de Cuenca, aprovechando el duelo ante Estudiantes.

“Tienen un país muy bonito, espero seguir conociendo más lugares. Me han hecho sentir como en casa”, aseguró Chang-il, quien espera abrir las puertas para que más futbolistas asiáticos lleguen a equipos ecuatorianos.

APUESTA POR TALENTOS LOCALES

Leones del Norte es bicampeón de Imbabura. Busca el ascenso a la Serie B. CORTESÍA

Leones del Norte se formó hace cerca de cinco años con la misión de dar espacio a los jóvenes futbolistas de la provincia de Imbabura. Varios empresarios locales, con Ronald Castro a la cabeza, dieron forma a este ambicioso proyecto.

“Hemos ido de menos a más, aprendiendo en el camino. Es un club con grandes sueños, que apuesta por las formativas. El año anterior llegamos a las semifinales del ascenso a la Serie B, lo que fue un impulso”, detalló el presidente del club.

La Copa Ecuador les motivó a redoblar la apuesta con la incorporación de refuerzos como Chang-il Oh. “El convenio con empresario brasileños y coreanos lo tenemos desde hace dos años, pero por la pandemia no se había podido ejecutar”, detalló Castro.

Ahora la meta de Leones del Norte es seguir avanzado en Copa Ecuador, ser tricampeones de la provincia y conseguir el boleto a la Serie B.