El director técnico Martín Anselmi aseguró que su equipo Independiente del Valle ganó 2-1 a Gualaceo de milagro, porque el estado de la cancha del estadio Municipal Jorge Andrade Cantos (ubicado en Azogues, provincia del Chañar) estaba malo.

“A veces los milagros existen y la verdad que creo que ahora ocurrió uno de esos. Yo le pido perdón a la gente o al que está del otro lado, pero nosotros no sabemos jugar en estas canchas", dijo en rueda de prensa el estratega argentino.

Y acotó: “A mí me contratan para pasar una pelota y hacer un gol, y que la pelota gire y hoy ocurrió el milagro. Nos pasamos la pelota mal, porque la cancha está mala, pero pudimos darle vuelta. Es así, no sé jugar en estas canchas, es un error mío, pero no sé hacerlo”

#LigaPro| Palabras de Martín Anselmi, DT de Independiente del Valle, sobre el estado de la cancha pic.twitter.com/T77WVhIWMf — MUNDO DEPORTIVO - COBERTURA FM 104.1 🇪🇨 (@MundoDeporEC) May 7, 2023

Además, Anselmi aseguró que adoptará un estilo defensivo cuando su equipo le toque enfrentar un equipo que juega en un campo de juego que está en mal estado.

“La próxima vez que me toque voy a meter el equipo bien atrás y vamos a esperar el error del rival, para que cuando le pique mal la pelota vamos se la robamos, hacemos el gol nosotros y a partir de allí empezamos a quemar tiempo”.

Ante aquello, el entrenador de Gualaceo, Leonardo Vanegas, dijo que el estratega de Independiente del Valle, Martín Anselmi, está copiando al español Xavi Hernández, técnico del F.C. Barcelona, quien varias veces ha manifestado que su equipo no sabe jugar en campos que están en mal estado ni de día.

“Pienso que están copiando lo de Xavi. No juegan en el día, no juegan por el sol, no juegan porque la cancha está mala, entonces que contraten una cancha para que jueguen especialmente ellos. Yo cuando pierdo lo acepto, pero yo no veo que la cancha esté en mal estado”, declaró Vanegas.

Y acotó: “Que vayan a jugar en otro país, en otra liga. Lo que sí me molesta, y les felicito por lo que están haciendo (en cuanto a logros deportivos), pero lastimosamente se refieren despectivamente de los otros equipos y jugadores. Como dije, pienso que todo el mundo empezó a copias a Xavi”.