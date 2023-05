En su mirada hay desilusión. Su voz delata la frustración que tiene, cuando habla de lo rápido que se le ha ido el tiempo, desde que en 2019 brilló en el Sudamericano sub-17, con la selección de Ecuador. Tras el torneo que se disputó en Perú y donde, además de ser figura, fue el goleador, con seis tantos, al volante guayaquileño la vida se le vino de golpe.

Sin haber debutado profesionalmente en el fútbol ecuatoriano y pese a que llevaba más de un año fuera de las divisiones menores de Emelec, a Mina se le cruzó la oportunidad de irse al Werder Bremen de Alemania. El ahora jugador, de 20 años, le reveló a EXPRESO estar arrepentido de haberse ido, pues no pudo ganarse un puesto en el cuadro teutón y se perdió del radar local.

El 2022 regresó al país para buscar su espacio en el Bombillo, pero no convenció a Ismael Rescalvo ni tampoco ahora a Miguel Rondelli.

Le trajeron la temporada pasada a Emelec, ¿qué pasó?, ¿por qué no pudo jugar?

Lamentablemente, es un tema de gustos. Rescalvo me dijo que para jugar en su equipo debía ser mejor de los que estaban ahí y que no me veía en ese momento. Este año pensé que con el nuevo DT (Rondelli) iba a tener un espacio, pero también me dijo que no me tenía en sus planes.

¿Se siente frustrado por eso?

Claro, esto me ha afectado emocionalmente. He trabajado mucho para estar en el equipo, pero lamentablemente no se ha podido dar.

¿En qué cree que ha fallado?

No lo sé. No tengo una respuesta para eso. Solo puedo decir que me arrepiento de haberme ido a Alemania.

¿Por qué se arrepiente?

Porque nada salió como esperaba. Las cosas me llegaron muy rápido, me apuré en tomar decisiones. En su momento, Nassib Neme (expresidente de Emelec) me recomendó que no me fuera, que primero gane ritmo en el país, pero no le hice caso. Al final, tuvo razón.

¿Cómo está su situación contractual?

Actualmente, estoy a préstamo en Rocafuerte. En julio se acaba el contrato y tengo que regresar a Alemania.

¿Le preocupa regresar a Alemania?

Sí. Sé que no entraré en los planes del equipo y me volverán a prestar. Ya me lo notificaron.

¿Por qué no se pudo afianzar en el Werder Bremen?

No es excusa, pero cuando llegué se vino la pandemia (COVID-19) y, por ende, no había competencia. Solo entrenaba, pero no era lo mismo.

¿Cuándo termina el contrato con el Werder Bremen?

En dos años más, hasta el 2025 tengo el vínculo.

¿Cómo se ve en dos años?

Jugando. Pese a todo lo que me está pasando, no pierdo el anhelo de afianzarme en algún club. Ojalá que se pueda dar pronto en Europa o en algún equipo del país.

¿Guarda resentimiento con los entrenadores Ismael Rescalvo o Miguel Rondelli?

No, con nadie. Las cosas se han dado así, son cuestiones del fútbol y tengo que aprender de esto.

¿Y con el actual presidente de Emelec, José Pileggi?

Tampoco. Él me trajo el año anterior, hizo lo que pudo, pero no entrar en los planes de los técnicos, no es culpa de él.

¿Volvería a Emelec?

Claro, es el equipo de mis amores, donde siempre me he visualizado como profesional. Estoy seguro de que la vida me volverá a dar una revancha acá.

¿Se siente ansioso por jugar?

Sin duda. Pese a que las puertas se me han cerrado, siento que las condiciones no las he perdido, pero los años pasan rápido. Ya tengo 20 años y no he tenido el espacio que necesito.