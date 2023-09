Leonardo Campana, 'sorprendido' por no ser llamado a la selección de Ecuador

Leonardo Campana (d), delantero del Inter Miami, no fue convocado a la Tri, pese a venir marcando con las garzas.

Leonardo Campana aseguró que no tuvo ninguna notificación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y admitió que recibió por sorpresa que no lo llamaran a la Tricolor.

“Nadie me contactó…sí me sorprendí un poco, pero es fútbol. Sé que haciendo las cosas bien acá voy a tener mi oportunidad en la selección y siempre he pensado así”, aseguró el delantero ecuatoriano, que pertenece al Inter Miami.

Sobre el partido entre Argentina y Ecuador, donde los campeones del mundo se impusieron 1-0 el pasado jueves 07 de septiembre, Campana analizó: "Jugamos muy bien, tenemos un equipo muy fuerte y joven, creo que Argentina lo sintió, pero efectivamente una de esas pelotas para Leo (Messi) es muy fácil para él".

Campana estará jugando la noche del sábado 09 de septiembre, cuando las garzas reciban al Sporting Kansas City, por la jornada 28 de la Major League Soccer (MLS).

