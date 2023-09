Leo Campana: "El Inter Miami está para ser campeón de todo"

Por mucho que parezca tema 'enterrado', el ecuatoriano Leonardo Campana tiene latente el no haber sido convocado a la selección ecuatoriana de fútbol para las doble fecha del inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Desde Estados Unidos, el guayaquileño de 26 años, fue entrevistado por la agencia EFE y volvió a hablar de su sentir por no haber estado ante Argentina, ni Uruguay, algo de lo que conversó incluso con el mismo Messi, su hoy compañero en el Inter Miami, donde ambos son llamados con cariño 'Los Leo', por ser figuras. Campana anotó tres goles en los dos últimos partidos y se ve como campeón de tres torneos en Estados Unidos (Leagues Cup, MLS y la Copa US Open). El primero ya lo ganó, mientras que la disputa del último inicia este 27 de septiembre ante el Dynamo de Houston.

- El Inter Miami está invicto desde que llegó Messi, ganaron un título y están en otra final. Debe ser difícil asimilarlo. ¿Se siente aún en una nube?

- Cien por ciento, y asimilé todo hace poco en Los Ángeles, sentados en el bus, íbamos al estadio. Leo estaba tomando mate y le dije si me daba. Empezamos a tomarlo, miré el mate y vi que ponía los nombres de los hijos, y fue como si se me viniera todo encima. Yo creo que aquí todos estamos igual, hay algunos que todavía no lo asimilan. Sí, se demora un poco asimilar todo lo que estamos viviendo.

- ¿Qué cambió para pasar de ser últimos, a pelear por todo?

- El creérnoslo por el simple hecho de jugar con Leo, Jordi Alba y Busi (Sergio Busquets). Se ha elevado el nivel de confianza en muchos jugadores. El hecho de jugar con estos tres grandes te da confianza, saber que vas a saltar al campo y vas a obtener un resultado positivo. El nivel de competitividad, la mentalidad que ellos imponen en cada entrenamiento y en cada juego te acaba contagiando.

- ¿Hablan en el vestuario del reto de jugar los 'playoffs'?

- El cuerpo técnico y los jugadores hemos hablado, y vamos partido a partido. El último ante Kansas City estábamos enfocados en ese, y así fue el pasado también ante Los Ángeles; ganamos y empezamos a empujar. No estamos viendo la tabla.

- ¿Para qué está este Inter Miami?

- Para ser campeón de las tres copas, no tengo duda de que esa es la mentalidad de todos; nací para ganar, no me gusta perder y efectivamente no me quito de la cabeza los tres campeonatos.

- Martino apostó de inicio por Josef Martínez, pero usted ha aprovechado sus oportunidades. ¿Será titular tras el parón internacional?

- Tenemos una competencia sana entre Josef y yo. El año pasado tenía delante a Higuaín, y aprendí mucho de él. Hoy aprendo mucho de Josef, me aconseja y tenemos muy buena relación. No descarto pasar a Gonzalo como máximo goleador en lo que queda de año.

- ¿Cómo han sido los días sin Messi, cuando estuvo con Argentina?

- Se sintió su ausencia en los entrenamientos. Uno se levanta y está con la ilusión de venir a entrenar con el mejor del mundo. Pero también tenemos a Jordi y a Busi.

- ¿Messi les habló en estos días?

- Sí, nos escribió en el grupo, nos felicitó. Te das cuenta del tipo de persona que es, lo humilde que es. Por más grande que sea está pendiente de nosotros, es el primero en mandar mensajes, deseándonos buena suerte y eso te motiva.

- ¿Recuerda cómo fue su primer contacto con Messi?

- Sí, habitualmente soy uno de los primeros en llegar, entré al camerino con la cabeza abajo, la alcé y vi que estaba sentado un puesto al lado mío. Lo saludé, me saludó, y su tranquilidad y su humildad me hicieron sentir tranquilo. No lo asimilaba. Charlamos un poco y, obviamente, yo un poco reservado, no lo quería molestar, pero poco a poco fuimos encajando muy bien. Conversamos, nos reímos, entrenamos bien, nos complementamos bien y estoy disfrutando del día a día con él, y con Jordi y Busi también.

- Habla mucho Martino del liderazgo de Messi fuera de lo futbolístico. ¿A qué se refiere?

- En cómo es él como persona, cómo te conversa, cómo se expresa con el más chico y con el más grande. No se cree más que nadie por más que lo puede hacer. Te da esa tranquilidad, te aconseja dentro de la cancha, antes de los partidos, las charlas que da, las caras que tú le ves de competir todos los partidos pese a haberlo ganado todo… Todo eso, hasta en los más mínimos detalles.

- ¿Cuánto disfrutó usted viendo la victoria de Ecuador ante Uruguay?

- Lo disfruté pero con la amargura de no poder estar, de no poder representar a mi país. También el de Argentina, contra Leo, que es ahora mi compañero. Me hubiera encantado estar, jugarlo, cambiar la camiseta con él. Me dolió pero la selección me va a llegar tarde o temprano, voy a hacer las cosas muy bien y sé que voy a estar en algún momento.

- ¿Ese Argentina-Ecuador era muy especial?

- Sí, porque hablé con Leo del partido, íbamos a viajar juntos y sí, me dolió no estar en esta convocatoria.

- Usted juega en Estados Unidos que organiza la Copa América y el Mundial. ¿Se ve con la camiseta de Ecuador en esos torneos?

- Estoy haciendo bien las cosas aquí y me merezco una nueva oportunidad de ir para demostrar de qué estoy hecho. Sí, me ilusiona que la Copa América sea aquí, esta es mi segunda casa.

