El nuevo comienzo de Lenin Preciado

Está volviendo a aprender a caminar, por así decirlo. Encasillado en la categoría de -60 kg durante más de 19 años, el judoca ecuatoriano Lenin Preciado (el primero en colgarse un oro en su deporte en unos Juegos Panamericanos, los de Toronto 2015), cambia de división para afrontar un nuevo ciclo olímpico en los -66 kg, algo que para el machaleño ha significado todo un “reto”.

“Sí, me cambié de categoría y voy a pelear en los -66 kg”, le confirma Preciado a EXPRESO en medio de su preparación para el Open Panamericano de este fin de semana en Bogotá, Colombia.

Habla tranquilo, pausado, aunque en su voz denota la expectativa de tener que salir de su zona de confort para poder llegar a sus terceros Juegos Olímpicos, los de París 2024.

Explica que luego de su participación en los Olímpicos de Tokio 2020+1 tomó la decisión. Y es que a esa cita él llegó como uno de los principales aspirantes a medalla por la delegación ecuatoriana. No obstante, las cosas no salieron como se lo esperaba y fue eliminado prematuramente en primera ronda, luego de caer ante el búlgaro Yanislav Gerchev en julio del 2021.

“Tengo que pensar seriamente en cambiar de división”, dice que pensó inmediatamente. Ser siete veces medallista del Campeonato Panamericano de Judo en las últimas nueve ediciones representaba un estatus del cual Preciado no podía bajar. A eso se le suma la histórica medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y la plata en los Juegos de Lima 2019.

Sus medallas panamericanas sénior de oro, Lenin las obtuvo en San José 2018, Lima 2019 y Guadalajara 2021, una de plata en Panamá 2017 y tres de bronce en Guayaquil 2014, Edmonton 2015 y Guadalajara 2020, todas conseguidas en los -60 kg.

Fueron precisamente todos esos metales los que el tricolor valoró para analizar su carrera y decidir que debía dar el siguiente paso. “Estaba muy seguro de lograr esa medalla de oro (refiriéndose a los JJ. OO. Tokio 2020+1), pero hubo muchos obstáculos. Sin embargo yo conozco mi nivel”, expresa el orense.

Prev Next Lenin (i) ya fue plata en los -66 kg del Open Panamericano de Judo que se disputó en Guayaquil en julio. Cortesía

Los Olímpicos de Tokio fueron sus segundos Juegos. Solo 3 judocas tricolores clasificaron. Archivo

El oro de Toronto 2015 le valió ser el abanderado tricolor en 2016. Archivo

Luego de la cita olímpica, Preciado volvió al país y en febrero sufrió una lesión (fractura en la dorsal de grado 1) que lo alejó del tatami. Hoy está de regreso.

“Fue una lesión medio pendeja (recuerda entre risas), porque regularmente cuando entrenamos nosotros hacemos proyecciones y mi lesión se dio justamente en la caída de una proyección. Al día siguiente del suceso no tenía estabilidad y de ahí ya comencé a sentir mareo. Tuve que parar y aunque en el proceso no sentía nada de dolor, debía esperar que se cicatrice la fractura, por lo que esperé casi dos meses”. Gracias a las terapias, Lenin se encuentra “bastante recuperado”.

La molestia física frenó el proceso del cambio de categoría de Preciado. Incluso no fue al Open Panamericano de Judo en Lima, ni a los Juegos Bolivarianos de Valledupar, en Colombia, torneos realizados en abril y junio respectivamente, que más bien dejaron inquieto al peleador nacional, ya que en el año solo compitió una vez. Aunque con resultado satisfactorio, cuenta.

La prueba a la que se refiere fue el Open Panamericano que se disputó en Guayaquil el pasado 10 de julio, donde mostró una destacada puesta en escena al llegar a la final en los -66 kg y alzarse con la medalla de plata: una vuelta al tatami y debut en la categoría por la puerta grande.

Si debe escoger lo que le ha resultado más difícil del cambio, el judoca dice que el ganar masa muscular. Regularmente de contextura delgada, Preciado debe someterse a una dieta rica en carbohidratos a la que no estaba acostumbrado.

“Problemas de peso nunca he tenido porque cuido bastante mi alimentación. Trato de no comer cosas chatarras para ir generando mayor masa muscular, para pesar entre 69 y 70 kg y luego bajar a los 66, pero en esta categoría estoy regalando bastante peso, entonces sí necesito aumentar un poco más la masa muscular y eso es lo que me está costando ahora”.

Preciado se encuentra viviendo en las instalaciones de la Federación Ecuatoriana de Judo, donde se entrena a diario junto a su profesor y amigo José Romero.

El Suco de Oro tiene fijada una revancha deportiva personal, de ahí que si todo marcha según lo previsto estará en los Juegos Suramericanos (Odesur) de Asunción 2022, su principal meta a corto plazo el próximo mes de octubre, donde espera medir su nivel en los -66 kg ante rivales de mayor posición en el ranking mundial.

El reto está puesto y el desafío aceptado. Los Odesur se aproximan y Lenin Preciado irá “por el oro” en este certamen, que lo acercará a su máximo objetivo: participar en sus terceras Olimpiadas y ganar medalla en París 2024.