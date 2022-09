El español (d), notablemente afectado a nivel emocional, dijo no poder continuar en la edición que se disputa hasta mañana 25 de septiembre en Londres.

El español Rafael Nadal no jugará más en esta Laver Cup, según confirmó este sábado 24 de septiembre a los medios españoles en el O2.

Nadal, tras atender a una rueda de prensa conjunta con Roger Federer, habló en zona mixta y confirmó que no disputará más partidos en esta Laver Cup, pero que aún no sabe si seguirá en Londres hasta el final de la competición.

"No voy a jugar, con lo cual, si me voy o no... necesito volver a la habitación y pensarlo bien".

"Tengo un conflicto interno bastante importante y ahora mismo no os puedo contestar. Cuando terminen estos momentos de emoción, vuelvo a la habitación y pienso qué es lo que tengo que hacer", añadió.