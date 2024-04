LeBron James: “No me queda mucho tiempo en la NBA"

A sus 39 años, LeBron James sigue siendo una luminaria importante de la NBA, tal y como lo reflejan sus 25.4 puntos por partido con 6.5 rebotes y 7.3 asistencias.

Sin embargo, el cuatro veces MVP, tanto de la ronda regular como de las Finales, es consciente de que esta, su temporada 21 en la NBA, podría ser la última. Lo confirmó la noche del domingo, luego de la victoria de Los Angeles Lakers por 116-104 ante los Brooklyn Nets.

“No me queda mucho tiempo en la NBA. No voy a jugar otros 21 años”, declaró King James a The Athletic, el portal especializado de Estados Unidos. “Sólo trato de darles (a los fanáticos) un juego”, dijo.

Y es que el ‘King’ tuvo una de los mejores juegos de su carrera el domingo 31 de marzo, encestando 40 puntos y consumando 9 de 10 triples, que representa la mejor marca de su trayectoria.

En el rubro de los triples ha estado mejorando, actualmente se mantiene con el 40,1% de efectividad en triples en esta temporada, el segundo mejor porcentaje de su carrera; promedia 5.2 intentos por juego.

Al salir de la cancha LeBron James fue ovacionado por el público visitante. Esta fue la tercera ocasión que encesta 40 puntos en un juego esta temporada.

“No sé cuándo se cerrará esa puerta en cuanto a cuándo me jubilaré. Pero no me queda mucho tiempo”, reiteró.

La noticia llega a sabiendas que el jugador tiene una opción en su contrato para regresar a Los Angeles Lakers en la 2024-2025 a cambio de 51.4 millones de dólares, lo que invita a pensar que activará dicha cláusula y volverá al menos para otra temporada.

De hecho, y al margen de que los californianos batallan por ingresar directamente a playoffs, el seleccionado a 20 Juegos de Estrellas posee motivos para estar tranquilo, ya que ha disputado 65 desafíos; su mayor cantidad desde los 67 de la 2019-2020. Incluso, se encamina a establecer su tope de acción desde la 2017-2018 (82).

Eso sí, LeBron siempre ha dejado entrever que le gustaría colgar las zapatillas en el Crypto.com Arena, así que difícilmente use un uniforme distinto al de Lakers en lo que le queda de carrera en la NBA.

