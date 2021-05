Leandro Vega, de desaparecido a titular en Copa Sudamericana

Leandro Vega no jugaba en Emelec desde el 21 de marzo del 2021.

El defensor argentino, Leandro Vega, volverá a la faceta estelar luego de pasar varios meses a la sombra de las convocatorias del Bombillo. Ismael Rescalvo no lo llevaba ni a la banca, pero el zaguero central, debido a expulsiones y ausencias, entrará esta tarde ante el Deportes Tolima en el estadio Capwell.

Pasaron 11 compromisos desde Leandro Vega no pisa césped con la divisa del Bombillo. En el duelo entre 9 de octubre y Emelec en el Capwell (21 de marzo de 2021), Vega jugó todo el encuentro, pero lo que no se esperaba nadie era que el argentino no volvería a ver minutos, ni convocatorias en los próximos enfrentamientos.

En esta temporada 2021, Vega ha jugado cinco partidos: en el debut contra Deportivo Cuenca en el Capwell (4-1), frente a Aucas en la capital (2-3), Delfín en la casa azul (1-0), Macará en Ambato (1-1) y ante 9 de octubre (0-1) en Guayaquil.

Si bien Vega reapareció en la última convocatoria contra Guayaquil City en el Capwell, que terminó con la victoria azul por la mínima, vio el triunfo desde la suplencia. Sin embargo, hoy volverá a tener una oportunidad. Todo apunta a que los azules hoy jugarán con línea de 4 y la pareja de centrales será Marlon Mejía y Leandro Vega.