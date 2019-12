Le rondan propuestas a Johan Padilla

Johan Padilla siempre se ha caracterizado por ser un jugador de 'perfil bajo'. Pero el jueves 26 de diciembre de 2019 se difundió una información que lleva su nombre, en la que se indició que el esmeraldeño no podía ser negociado con ningún equipo sin la autorización de El Nacional, club dueño de su pase.

"Me incomodó que se use mi nombre. A mí no me gusta estar en la boca de nadie", sentenció el golero que también fue seleccionado nacional. Sin embargo, sí confirmó que Barcelona le habría hecho una propuesta para el próximo año.

El cuadro torero, ya con pocas opciones tras la salida de Máximo Banguera y Damián Frascarelli de sus filas, contrató al arquero Javier Burrai, procedente de Macará. Pero intentó ocupar el puesto de segundo arquero con Padilla, aunque el esmeraldeño dio una negativa.

"Barcelona me hizo una propuesta pero yo tengo contrato con El Nacional hasta 2022. Si ellos querían contratarme, debieron hacer una negociación de club a club", indicó Padilla, ya que el supuesto negocio se hizo entre el exdirigente Wladimir Ortiz y la directiva del Astillero.

El Nacional, a través de sus redes sociales, informó que no hay un traspaso oficial del golero ecuatoriano, dado que "Ortiz no tiene la autoridad para hacer la negociación". Por eso, la directiva militar indicó que Padilla seguirá siendo parte del equipo para la temporada 2020, pese a la posible contratación de Banguera.