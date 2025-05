Lamine Yamal: triplete en el FC Barcelona con tan solo 17 años

Con solo 17 años, Lamine Yamal, se ha vuelto el foco del FC Barcelona y del fútbol de las grandes ligas europeas. La temporada 2024/25 ha sido un éxito completo para los catalanes, que junto con la joven promesa lograron consagrarse campeones de los tres campeonatos nacionales.

El futbolista, en LaLiga, jugó más de 20 partidos como titular, anotó 5 goles y tuvo 10 asistencias. Dentro de los esquemas tácticos de Hansi Flick, director técnico del Barça, Lamine era una pieza muy importante. En el partido contra el Espanyol disputado el 15 de mayo, el futbolista español marcó el primer gol de la victoria que selló oficialmente el título de campeones para los culés.

En la final ante el Real Madrid por la Copa del Rey, el jugador de extremo asistió dos de los tres goles que dieron la victoria al equipo. La precisión y desborde lograron que la defensa de los blancos se debilitara, demostrando una vez más que es uno de los jugadores más influyentes dentro del club catalán y del torneo español. Ademas, para la Supercopa español, marcó un gol en la final nuevamente contra los merengues, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia del torneo.

Por otro lado, el talento español no solo brilló nacionalemente, en la Champions League rompió varios récords siendo el jugador más joven en disputar una eliminatoria, en asistir y anotar en un mismo partido de UCL y en marcar goles en semifinales del torneo. Durante todo el camino a la semifinal del torneo más grande de Europa para los clúbes, Yamal tuvo 3 asistencias y 5 goles, logró posicionarse junto a leyendas más grandes del fútbol a temprana edad.

Simone Inzaghi, director técnico del Inter de Milán, aclaró en una rueda de prensa después del empate en el partido de ida de la semifinal de la Champions disputado el 30 de abril, que se sintió presionado por el joven español. "No he visto un jugador como Lamine Yamal en ocho o nueve años. He tenido que marcarle con tres defensas" declaró en la rueda de prensa.

Tras una excelente temporada el jugador logró ser reconocido internacionalmente a través de varios premios. Ganó el Trofeo Kopa, el Premio Laureus al Deportista Revelación del Año, el Golden Boy y premios que lo colocan como el mejor talento emergente en el fútbol mundial. Además, de ser uno de los favoritos para ganar el prestigiado Balón de Oro.

Lamine Yamal no solo ha obtenido premios con el club catalán, sino que junto a la selección española, se consagró campeón de la Eurocopa 2024. En dicho campeonato también tuvo una participación admirable y estableció nuevos récords al ser el jugador más joven en disputar y ganar una final internacional.

