Lamine Yamal en FC Barcelona: ¿Cómo marcha su renovación de contrato?

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, respondió en una entrevista con TV3 diversas cuestiones sobre el presente y futuro del club. Afirmó que la renovación de contrato de la joven figura Lamine Yamal está "hablada", aunque "aún no está firmada", y enfatizó que el joven extremo debe recibir un "tratamiento excepcional".

"Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho, cuando no lo está. Apunta a que irá bien. Es (un jugador) excepcional, también como persona. Es muy del Barça, hemos visto su actitud. Está trabajando Deco en ello", contestó el principal dirigente azulgrana.

La extensión del vínculo se formalizará cuando Lamine cumpla 18 años (13 de julio). Laporta también detalló que el salario del jugador debe reflejar su rol en el equipo. "En casos excepcionales como éste, tiene que tener un tratamiento excepcional. Lamine ha eclosionado como lo ha hecho y lo tenemos que tratar de manera excepcional, porque se sale de la norma", explicó.

Lamine Yamal, llamado a ser el mejor jugador del Mundo con el Barça

"Todo su entorno y su agente (Jorge Mendes) sabe cuál es nuestro planteamiento y el Barça es el mejor club donde puede estar... Él es catalán, del Barça y culé hasta la médula. Está llamado a ser el mejor jugador del mundo. Es importante que esté en un entorno como el nuestro en el que se sienta bien", agregó el presidente.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal. Toni Albir / EFE

¿Qué ganó Laminea Yamal esta temporada con FC Barcelona?

Lamine, canterano del FC Barcelona, fue una de las figuras de la reciente temporada en todas las competencias que disputó. Fue protagonistas en la obtención del título de LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España, además de haber sido figura en la participación en Champions League, a pesar que el club culé se quedó en el camino hacia la Orejona.

