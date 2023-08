FC Barcelona se llevó el triunfo en su visita a La Cerámica por 3-4, en un partido que fue una oda al fútbol ofensivo por parte de ambos equipos, que se vieron obligados a remontar, primero los locales para superar un 0-2 y luego los culés para levantar un 3-2.

No defraudó el partido, que fue un carrusel de ocasiones, y en el que destacó de nuevo el desparpajo de Yamine Lamal, que a sus 16 años fue el jugador más destacado de su equipo en un partido en el que el Villarreal no pudo romper su maldición con las visitas del Barcelona, ya que desde 2007 no es capaz de derrotarles en La Cerámica.

Los goles los marcaron Gavi (12’), Frenkie de Jong (15’), Ferrán Torres (68’) y Robert Lewandowski (71´´), mientras que en locales descontaron Juan Foyth (26’), Alexander Sorloth (40’) y Alex Baena (50’).

En la próxima fecha Barcelona viaja a El Sara para medir a Osasuna el domingo 3 de septiembre; por su parte el Submarino Amarillo acoge al Almería en la Cerámica.

