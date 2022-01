Koob Hurtado es un defensa fuerte, decidido, rápido para llegar a los cierres y, sobre todo, muy disciplinado tácticamente. No en vano, en su carrera vistió 14 camisetas. Inclusive jugó en Chile.

Pero ahora dio un cambio radical a su vida. Dejó el balón por un momento para dedicarse a nuevos oficios en los Estados Unidos. La construcción, la entrega de artículos de casa, pintura, entre otras, forman parte de su nueva rutina.

Y él está feliz. Conoce una nueva cultura, aprende cosas cada día y, de paso, está acercándose al verdadero objetivo de su vida: tranquilidad económica para su familia.

Rompiendo la creencia de que el futbolista tiene el futuro asegurado, Hurtado toca la otra realidad de este deporte en el Ecuador. “En la construcción gano más de lo que me ofrecían algunos equipos”, dijo lleno de orgullo.

Koob Hurtado ahora es un experto en las tareas de construcción. CORTESÍA

Claro que extraña el deporte, sobre todo el ambiente del camerino y la “gran energía que tienen los jugadores para buscar los objetivos semanales”. Todo lo que rodeaba a Liga de Portoviejo, su último club, es lo que más añora.

Pero le vuelve a poner la dosis de realidad. “Solo en ciertos equipos del fútbol ecuatoriano puedes ganar para tener una vida más o menos suelta en lo económico, pero en clubes de medios para abajo es difícil tener eso porque los sueldos son bajos. Son raros los equipos que te pagan bien”, insistió.

Y en su caso, aceptó, ya se había acostumbrado a ganar por encima de las tres cifras y no podía acomodarse con menos. Ahora, a sus 36 años, siente que avanza. “La verdad decidí venir a los Estados Unidos por la economía del país y por la seguridad de mi familia. El objetivo era tener un ingreso diferente al que se estaba dando en el Ecuador”.

Su relación con el país del norte inició en 2015, cuando fue de vacaciones y a jugar para el Miami FC. “Ese año vi cómo eran las cosas por acá y me llamó mucho la atención, después fui conociendo más y me animé. Mis amigos me dicen que tomé la decisión correcta”.

Y Hurtado cada vez se convence más de que hizo lo correcto en 2021, cuando dejó el Ecuador. “Sé hacer pisos de madera, sé hacer muchas cosas acá que son bien valoradas. Para mí esto es un nuevo conocimiento que me permite seguir creciendo”.

Y lo acepta: viajó sin saber nada de estos oficios. “En el Ecuador solo tenía conocimiento del fútbol y del negocio familiar que era la venta de morocho. Pero soy rápido para aprender. Todo lo de construcción lo aprendí acá. No es nada del otro mundo, es algo que cualquiera puede hacerlo si se dedica a aprenderlo”.

Su familia sigue en el Ecuador. Pero no será por mucho tiempo porque está tramitando sus documentos.

Mientras tanto, Hurtado dedica sus días al trabajo y al turismo. De paso, sigue preparándose físicamente porque tiene la posibilidad de fichar para un equipo de la National Premier Soccer League, que es reconocida como la tercera categoría del fútbol norteño.

Hurtado también se dedica a la entrega de muebles para el hogar. Se está convirtiendo en un experto en la asesoría de estos implementos. En otras ocasiones ha prestado sus servicios en la pintura. CORTESÍA

VOLVER PARA EMPRENDER

Koob Hurtado lo intentó primero en el país. El dinero que ganó jugando fútbol profesional lo invirtió en camaroneras y distribuidoras de arroz, pero no le dieron resultado. También se asoció con un amigo para otro negocio y, cuenta, lo estafaron.

Pero siente que ahora tiene nuevos conocimientos para, una vez que ahorre lo suficiente, volver al Ecuador para emprender en otros proyectos. Claro, para entonces espera que mejore la situación económica del país.

“Antes de venir a los Estados Unidos me decían que inicie una escuela de fútbol, pero no me veo en eso. Nunca lo vi en mi futuro y por eso no estudié para entrenador. Además, hay demasiada competencia en ese sentido. Emprender en Ecuador tiene muchas dificultades y una de ellas es todo lo que está pasando en este momento”.

Pero insiste en que regresará. “Esperemos que se dé. La intención es volver algún día al país porque es posible salir adelante, pero por el momento estoy enfocado en tener los papeles americanos para tener la facilidad de seguir y a largo plazo regresar a Ecuador con un negocio y algo tranquilo para no estar regalando pulmones a nadie”, dijo antes de reírse.

En su tiempo libre, él prefiere recorrer las calles más tradicionales en los Estados Unidos. Le gusta tomarse muchas fotografías en los lugares turísticos y publicarlas en sus redes sociales. CORTESÍA KOOB