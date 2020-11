Koeman y Guardiola quieren a Messi en el Barcelona

La relación contractual de Lionel Messi con el Barcelona tiene como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2020, pero el mundo fútbol no imagina un Barça sin Messi o un Messi sin el Barça.

En la rueda de prensa previa al partido de Atlético de Madrid vs. Barcelona pocos temas interesaron tanto como el futuro de la Pulga. Para Ronald Koeman, entrenador del elenco catalán, ya es habitual que siempre le cuestionen lo mismo.

"Leo tiene un año más contrato. Ojalá su futuro esté aquí. No soy la persona que tiene que intentar que se quede. Aún es jugador del Barça y nadie puede decir qué pasará en el futuro", fue la respuesta del holandés a la pregunta de cajón.

En otro rincón del continete europeo, Pep Guardiola también hace noticia, no solo por su renovación con el Manchester City. Lo que muchos interpretaron como un guiño al astro argentino para que lo acompañe en su equipo, fue aclarado de plano.

"Leo Messi es un jugador del Barcelona. Si me preguntas mi opinión como una persona a la que el Barça le ha dado todo, le ha formado… mi deseo es que Messi acabe su carrera allí. Me gustaría verlo retirarse allí. Me encantaría, de verdad, lo he dicho mil veces. Esta es mi opinión como aficionado del Barça. No se lo que pasará por su cabeza. Pero el mercado de fichajes no es hasta junio", sentenció Pep.