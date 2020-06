El Kitu Díaz no quiere hablar de una posible convocatoria a la selección

Damián Díaz mantuvo un diálogo virtual con algunos representantes de los medios de comunicación, en el que tocó diversos temas relacionados a Barcelona y al fútbol en general.

Una de las primeras consultas que se le realizó fue respecto a la posibilidad de ser convocado a la selección ecuatoriana. La respuesta del nacionalizado fue contundente. "Eso no puedo contestar, porque no ha pasado. Yo estoy tranquilo, trato de hacer lo mejor en el club y después cada uno sacará sus propias conclusiones. Trato de no escuchar, ni ver mucho porque sé lo que repercute cada gesto, cada cosa que hace uno en este club. Intento mantenerme al margen y de no hablar de cosas que aún no han pasado".

El Kitu no eludió los cuestionamientos realizados respecto a los acuerdos económicos alcanzados con el directorio encabezado por Carlos Alfaro Moreno, que incluyen reducción salarial.

"Hay que ser consciente de que hubo un cambio general para todo el mundo, no solo para los futbolistas ni para los clubes. Todo el mundo ha tenido que ceder en algo y creo que nosotros estamos en una situación donde podemos ayudar, nosotros no tenemos ningún problema, hemos aceptado todas las propuestas y las cosas que nos dijo la dirigencia".

Lamentó el fallecimiento del exarquero Carlos Luis Morales, quien fue figura de Barcelona en las décadas der 1980 y 1990.

"Mi pésame a la familia Morales. No tuve el placer de conocerlo, pero vi todos sus vídeos, he escuchado muchas cosas buenas de él, es un momento duro para todos. Dios quiera que todo mejore", concluyó.