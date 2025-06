Kimi Antonelli, la joya de la Fórmula 1 que con 18 años asombra al mundo

El italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes en Fórmula 1 que el domingo 15 de junio subió al podio en el Gran Premio de Canadá -el primero de su carrera en la categoría reina-, se sometió este miércoles 18 a la primera prueba de la ‘Maturità’, el examen que pone fin a la etapa escolar italiana y permite el acceso a la universidad, algo poco usual en la F1.

Y es que Antonelli, de 18 años, vive estos últimos días una montaña rusa de emociones. Finalizó tercero en Canadá, por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón del mundo, y de su compañero de equipo, el inglés George Russel. Subió al podio de la F1 por vez primera en su carrera, en su año de ‘rookie’ (novato), situación muy complicado de conseguir. Y no lo pudo celebrar por todo lo alto.

“No pude llegar con resaca. No puedo permitirme irme de fiesta, al examen tengo que llegar bien o mi madre se enfada”, declaró tras su hazaña en el circuito Gilles Villeneuve.

Talentosa precocidad

Kimi cumplió este miércoles 18 con su palabra y se presentó en Bolonia (norte de Italia) a uno de los exámenes más importantes de la carrera académica, muy similar a lo que se conoce como selectividad o ‘PAU’ (Pruebas de Acceso a la Universidad).

A la salida, comentó a los medios italianos sus sensaciones por las primeras pruebas que continuarán el jueves con un examen oral de inglés al que se presentará más relajado, como el mismo reconoció, pues habla con su equipo en ese idioma.

“Lo he hecho lo mejor que he podido, ahora a esperar los resultados. Estaba bastante tenso porque no he tenido mucho tiempo para prepararme”, dijo.

El italiano desveló que repasó el día previo con sus amigos en casa, aunque tuvieron un poco de tiempo para celebrar el triunfo del Virtus Bolonia, campeón del ‘Scudetto’ de baloncesto en un año redondo para el deporte de su ciudad, ya que además de su podio y del baloncesto, sumó también el éxito del equipo de fútbol, clasificado para la próxima Liga Europa y campeón de la Copa Italia tras 51 años de sequía.

“Repasamos un poco, estuvimos juntos y celebramos la victoria de Virtus en el campeonato. Esperemos que pueda tener un buen fin de semana en el GP de Austria, para después poder celebrar Canadá, Austria y la ‘Maturità’”, añadió inocente.

Antonelli dejó claro que su futuro pasa por el monoplaza: “Con esto cierro mi etapa con la escuela... así puedo centrarme completamente en las carreras”.

