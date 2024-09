Kiara Rodríguez: Lesión estuvo cerca de dejar a Ecuador sin una medalla

La doble medallista de oro en los Juegos Paralímpicos 2024, Kiara Rodríguez, tuvo este miércoles 11 de septiembre su caravana triunfal de campeona, que salió junto a su familia y parte de la dirigencia de Fedeguayas y del Ministerio del Deporte. Es la primera vez que Guayaquil tiene dos medallas de este tipo en la historia.

El ambiente era festivo: globos y las banderas de Ecuador y Guayaquil adornaban el carro de dos pisos. La parte emotiva fue que la acompañaron los deportistas paralímpicos del Guayas, esos que quieren ser como ella, como el caso de Jorge Quiñónez, el campeón nacional de atletismo de los 100 metros planos del deporte adaptado.

Una fiesta de gente humilde que es grande en el deporte

Kiara cuando llegó al estadio Alberto Spencer donde entrena. Alex Lima

“Yo quiero algún día una de esas medallas de oro; se ven que son grandotas, quiero una y lo voy a buscar”, dijo el deportista.

Con las medallas de oro, logradas en París 2024, Kiara desfiló por las principales calles de la Guayaquil, como el sector de la calle 10 de Agosto y Seis de Marzo en el Mercado Central, donde un grupo de personas le lanzó besos. Ella respondió saludando a todos con la mano.

“Gracias, solo gracias por tanto cariño”, decía mientras se reía. El trayecto se hizo largo por la gran cantidad de gente.

Fue una fiesta en las calles de Guayaquil

El pito de los carros, los gritos de las personas y las fotos de los celulares, desde la gente que estaba en la calle, fue la tónica. Todos querían tener un recuerdo de la chica de 21 años que ahora entrenará en los 200 metros para tener una nueva medalla en Los Ángeles 2028.

La caravana que salió de su casa, terminó en el lugar donde construyó las medallas, la pista de atletismo del estadio Modelo. Sus familiares estaban presentes, así como sus compañeros de entrenamiento y su formador, el cubano Bernardo Valdés.

Kiara llorando de felicidad al escuchar a su madrecita decirle princesa. Alex Lima

Entre la alegría y el agradecimiento Kiara hizo una confesión especial: dos días antes de la competencia de salto largo, tenía un dolor de espalda grande que no la dejaba hacer nada, pero se quedó callada porque “ir de tan lejos para competir y no hacerlo, no era bueno”. Se lo contó a su madre, y pidieron a Dios que les diera la mano.

El resto es historia: ganó también la medalla en salto largo.

Su entrenador Bernardo Valdés mostró el tatuaje que se hizo en su brazo antes de irse; se hizo una medalla en su brazo derecho, pues estaba seguro de que la ganarían en París.

Rodríguez y el Oro de los Juegos Paralímpicos en Guayaquil. Alex Lima

Roberto Ibáñez, presidente de Fedeguayas, dijo que el sitio donde entrena Kiara, en el estadio Modelo, llevará el nombre de la atleta. Además que ayudará a mejorar la calidad de vida del hombre que descubrió y ayudo a la medallista, Valdés.

Otro de los momentos especiales fue cuando Narcisa España habló de Kiara; la medallista rompió en llanto. Un abrazo gigante cerró el acto.

Kiara le volvía a dar las gracias a su madre, dijo que ella había sido en gran parte su padre y madre, y que le había ayudado en todo.

El Gobierno Nacional se va a reunir con Kiara

El gobernador del Guayas, Vicente Antonio Auad, condecoró además a la deportista y a su entrenador Valdés, y dijo que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, iba a reunirse en los próximos días con la deportista. Esa reunión es la clave.

Se prevé que se le dé una casa a Rodríguez, tal como se lo hizo con los medallistas olímpicos semanas antes, así como el premio de $ 150.000 por cada una de las preseas doradas que se le dio, cifras y reconocimientos por demás merecidos a la deportista más completa de todos en la historia de Ecuador.

