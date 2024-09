Kiara Rodríguez promete conseguir más medallas para el Ecuador

Era la tercera vez que doña Narcisa España se ponía la camiseta blanca con el nombre de Kiara, esto en menos de ocho días. La primera fue para ver el oro de su hija en los 100 metros planos de los Juegos Paralímpicos de París 2024, y la otra para el salto largo; sin embargo la última fue para recibirla.

La mujer estaba nerviosa y ansiosa. Eran 30 días en los que no la había visto y ahora volvía como la deportista más completa de Ecuador y la más laureada en una cita del máximo rendimiento. “No le diga nada a Kiara; pero la estamos esperando con mariscos, es una sorpresa”, repetía nerviosa Narcisa.

Una fiesta con la reina en casa

Kiara Rodríguez, la bimedallista de oro de los Juegos Paralímpicos, volvió a casa y pidió su comida favorita. FRANCISCO FLORES

La sala de arribos nacionales del aeropuerto José Joaquín Olmedo de Guayaquil (llegó el lunes primero a Quito) tuvo un movimiento inusual; autoridades deportivas como Roberto Ibáñez, presidente de Fedeguayas, y Jesse Petersen, director Zonal 8 del Ministerio del Deporte, se hicieron presentes para darle la bienvenida con honores a la bimedallista de oro.

Mientras un grupo de familiares desplegaban una bandera gigante de Ecuador, se dio el encuentro. Kiara vio a su madre y la abrazó. El momento pareció eterno. Fue lleno de amor, gratitud y, sobre todo de energía, como si incluso Ecuador entero se viera reflejado en esa manifestación de cariño.

Entre beso y beso, bien se pudieron contabilizar cerca de 30, la misma cantidad de días que duró su estadía fuera de Guayaquil por los Juegos.

“Estoy feliz de poder estar en mi país, después de un mes fuera. Pero valió la pena”, expresó Kiara, quien confesó ayer que al principio no le gustaba la disciplina de salto largo, pero ahora ya hace historia.

Ahora en familia a recuperar energías

Kiara Rodríguez en Guayaquil con su gente. FRANCISCO FLORES

Rodríguez, conmovida, dijo que fue duro estar sin su madre por tantos días, pero que ahora que está de vuelta tiene que seguir preparándose, a pesar de que ya lo ha ganado todo.

Cuando EXPRESO le comentó que su madre la esperaba con mariscos, dijo con una sonrisa que si era así esperaba comer mucho encebollado.

“Me siento orgullosa de mí misma, cuando veo todo lo que he logrado”, dejó escapar la doble medallista de oro.

Va por los 200 metros y más medallas

Entre los abrazos y felicitaciones de bienvenida, la misma velocista y saltadora paralímpica dio una noticia de que su afán de superación es aún mayor, pues aseguró que le llama la atención ahora sumar los 200 metros planos a sus competencias. “¿Se imaginan si en los 200 metros pudiera conseguir una medalla? Así serían tres medallas de oro. Vamos por eso”, dijo notablemente convencida Rodríguez, de 21 años.

No se arrepiente de nada, precisó que todo lo que ha pasado en los entrenamientos ha valido la pena, de ahí que para los atletas con discapacidad tuvo un mensaje especial: “Nada es un obstáculo. A mí no me limitó”.

kiara Rodríguez con la segunda medalla en París. Cortesía

Lo del 10 de septiembre del 2024 fue solo el inicio de los festejos para Kiara Rodríguez. Hoy, la Federación Deportiva del Guayas, matriz provincial a la que la deportista es federada, alista una caravana que saldrá desde las 10:00 de la urbanización en la vía a Daule, donde vive, y que recorrerá las principales calles, hasta llegar cerca de las 11:00 al estadio Modelo Alberto Spencer Herrera, donde le espera un agasajo en una de las canchas que la vieron crecer como deportista.

De acuerdo a lo que se vio el 10 de septiembre del 2024, adelantaron las autoridades de Fedeguayas, se anunciarían el 11 de septiembre novedades sobre premios que recibirá. Mientras tanto, Kiara ya piensa en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos 2028, donde prometió desde ya seguir deslumbrando al mundo con su valentía y talento.

