La controversia se armó desde Noviembre del año pasado cuando se reveló la lista de 26 jugadores convocados para jugar la copa del mundo en Qatar 2022. Aunque se sabían algunos nombres de quienes si o si iban a estar para el torneo, también aparecieron otros jugadores que nadie esperaba ver. Ese fue el caso de Kevin Rodríguez, quien para ese entonces, jugaba en el Imbabura SC de la serie B del fútbol ecuatoriano pero ya tenía arreglada su llegada a Independiente del Valle luego del mundial.

Michel Deller, el hombre de la polémica

El dato de su llegada al club rayado, desató más la polémica y dio paso a la especulación, pues según varios comentarios, señalan a Michel Deller, ex-vicepresidente de la FEF y actual presidente vitalicio de Independiente del Valle, como el autor de estas sugerencias casi que obligatorias de jugadores del club que dirige, a jugar en la selección mayor. Todo esto para que sus jugadores tengan exposición internacional.

No es la primera vez que Deller está en vuelto en la polémica, el dirigente de IDV ha tenido enfrentamientos con dirigentes de clubes como lo fue con Nassib Neme, ex presidente de Emelec, quien en 2021 prohibió la entrada del dirigente quiteño al estadio George Capwell por tener un comportamiento "descontrolado y parcializado" durante el partido entre Emelec e Independiente del Valle, según Neme. También agregó, "La actitud del señor Deller, más propia de un fanático común que de un dirigente deportivo, no solo es impropia para una autoridad federativa, sino que viola el estatuto de la FEF"

Por Rodríguez, no fueron otros jugadores

Otra de las razones que desató la polémica y se comentó en el momento de la convocatoria de Rodríguez, fue de que otros jugadores que atravesaban un mejor momento y formaron parte del proceso más tiempo que el juvenil, no fueron llamados. Ese fue el caso de Junior Sornoza, quien tuvo una gran temporada con Independiente del Valle ayudando a conseguir la Copa Sudamericana 2022.

Alexander Alvarado quien también tuvo una temporada destacada en Liga de Quito, no fue convocado al mundial. Jordy Caicedo y Leonardo Campana, jugadores que formaron parte también del proceso jugando partidos de eliminatorias, tampoco fueron llamados.

Su rendimiento en IDV no es el más destacable

Kevin Rodríguez ha sido titular en 2 de 5 partidos oficiales de la presente temporada, en donde ha obtenido una calificación de 6.5 y 7.2 de rendimiento. Son cifras que demuestran una participación actualmente floja para un jugador que juega en la selección nacional. Durante los partidos por Recopa Sudamericana ante Flamengo, el periodista de Dsports, Sebatían Decker, mencionó lo siguiente:

Kevin Rodríguez tiene que aprender que correr y encarar hacia arco rival no es lo único que se le pide a un delantero en este nivel.

Hay que pensar, pausar, jugar.



Además, en un método como el de IDV, hay que priorizar el bien colectivo por encima del lucimiento individual.

Otros comentaristas deportivos, no estuvieron de acuerdo con su reciente inclusión a la lista de 23 jugadores para los próximos amistosos contra Australia el 24 y 28 de marzo.

Nuevamente aparece Kevin Rodríguez en radar de la #Tri 🤦🏻‍♂️.

Hizo un golazo a LDU, pero es suplente en IDV. Por otro lado, en la ofensiva, se merecía el llamado Ronnie Carrillo que ha jugado con regularidad y tiene más goles anotados.

Por estas razones, se puede evidenciar el desconcierto sea de hinchas o de comentaristas deportivos, sobre las inexplicables convocatorias de Kevin Rodríguez. Un jugador joven que tiene toda una carrera por delante y seguramente muchas oportunidades para mejorar, pero no quita el hecho de que, sin ningún mérito, se ganó un puesto en la selección.