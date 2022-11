Estamos en zona mixta del estadio Al Bayt, por aquí deben de pasar la mayoría de los jugadores, pero la verdad, el inmenso pasillo se divide en tres partes, primero los más privilegiados, los canales que compraron los derechos de televisión, luego las radios y al final los de diario, es decir que cuando el jugador llega donde estaba EXPRESO, ya ha pasado una media hora y está a punto de que el bus lo deje.

Dani Carvajal no entrena con España por culpa de un resfriado Leer más

Pero aquí pasó algo que también es Mundial, Kevin Rodríguez aparece en escena, su cara lo dice todo, es el chico más feliz de Qatar 2022, juega en el Imbabura de la serie B, podríamos decir que fue su exequipo, tiene 22 años y es mundialista, y pensar que hasta hace meses atrás pensaba que iba a estar de vacaciones en su natal Ibarra, y que esperaba que canten el Himno Nacional para pararse también.

Y sobre todo le tenía fe a Enner Valencia, que hace 8 años, cuando Kevin estaba en la segunda categoría, había cantado sus tres goles en Brasil, pero bastaron 30 minutos para cantar desde el banco de suplentes y abrazar al término del primer tiempo a Enner.

Somos los últimos de los periodistas, pero Kevin no se hace problema, el chico de la FIFA le dice que si desea puede seguir caminando, pero Rodríguez nos regala unos minutos.

Nunca en su vida ha dado tantas entrevistas.

- ¿Qué tal los nervios?

-Los nervios, creo que mi familia estaba más nerviosa que yo, ellos no han dormido esperando el momento de poder verme, créanlo, al inicio de la convocatoria estaba un poco nervioso, pero ahora esos nervios los tiene mi familia, saben todo lo que se puede venir. El solo hecho de poder estar en el Mundial los tenía a todos felices, ahora que jugué, no me los quiero imaginar.

Cristiano Ronaldo aleja a Portugal de la polémica Leer más

- Kevin como si nada, jugando el Mundial, y la familia con los ‘nerviolines’.

-Sí, es que están tan emocionados, para ellos ha sido de impacto que esté en la Selección, no entienden que Dios lo quiso así. Pero lo bueno es que están felices, no se esperaban que pueda estar en la cancha, eso creo que fue lo más grande que pudieron tener. El teléfono seguro que va a explotar, pero esto se termina en pocas horas, ahora hay que pensar en el segundo partido.

- ¿De rodillas dando gracias a Dios, eso lo hizo Kaká en el 2002?

-Toda la gloria para Dios, Él hizo que yo esté aquí, sabes que para todo hay un propósito y Dios tenía esto para mí, yo no me lo imaginaba y ahora estamos hablando con EXPRESO, las cosas de Dios son diferentes al resto.

- ¿Meses atrás, dónde se veía viendo el Mundial?

-Primero sabía que ya iba a estar sin trabajo, de vacaciones, porque la serie B se terminaba antes del Mundial, pero aquí estoy, me siento bendecido, es por eso que le di las gracias a Dios.

Inglaterra golea a Irán y se viste de favorita Leer más

- ¿Esto lo soñó?

-Lo soñé, pero la realidad es mejor, no tengo palabras, créelo, al momento de entrar al tremendo estadio, sabía que todos en el mundo me estaban viendo, fue una sensación increíble, solo imagina que estaba en serie B y ahora en un Mundial. Y a esto le sumamos que ganamos, que hicimos historia, no se puede pedir más.

- De la B al Al Bayt de al Khor en Qatar.

-Eso es verdad, es que mi contexto era muy difícil, yo primero soñaba estar en la serie A, quería que un equipo me contratara, pero estar en la Selección es un honor, es algo grande, ahora entiendes por qué soy agradecido de Dios. Pero este era mi momento, si no era hoy, cuándo iba a ser, así trabaja Dios.

- ¿Cuando lo convocaron qué pasó?

-Te voy a confesar algo, el día que me llamaron no pude dormir esa noche, se me venían tantas cosas a la cabeza, pensaba que solo era para la convocatoria, pero soñaba ir al Mundial, aunque había muchos detalles, pero se dio. Ahora que estamos en Qatar sí pude dormir, los que no lo han hecho ha sido mi familia. Ahora priorizo el descanso.

Ochoa: "Quiero que este sea el mejor de mis cinco mundiales" Leer más

- ¿Y el grupo qué le dijo?

-Me recibieron mejor de lo que esperaba, somos una familia, me han hecho sentir así. Hay unión, trabajo y eso me ayuda mucho a sentirme mejor. Es un grupo humilde.

- De gritar los goles de Enner desde un televisor ahora a festejar.

-En el 2014 estaba con la ilusión de ser jugador de fútbol, pero no sabía lo que se me venía, y ahora lo estoy disfrutando, pero repito, no es decisión mía, es que Dios lo quiso así.

- Salió golpeado Enner a quien veía por televisión.

-Tuvo que salir un poco golpeado, se pegó un partidazo, dos goles en un Mundial lo dicen todo, yo feliz de compartir con él.

- Ahora un san viernes ante Países Bajos.

-Ya estamos pensando en el otro encuentro, ahora hay que hacer lo que diga el míster (entrenador).

Los futbolistas iraníes no cantaron el himno en señal de protesta Leer más

- De los Países Bajos, qué le ha dicho Gustavo Alfaro.

-Nos llena de confianza, tiene una fe tremenda, nos dice que es un gran equipo, pero que podemos ganarles, porque el equipo que tenemos es muy bueno.

- Vamos a quedarnos de largo en Qatar.

-Hay que ir por Países Bajos, el festejo fue un momento y ya pasó, ahora comenzar a trabajar para el segundo partido.

- ¿El gol ante Qatar llegó temprano?

-Fue bueno, porque nos abrió la puerta de esta fiesta.